Volvo показала частичку электрического аналога XC60

Volvo показала частичку электрического аналога XC60Тизер спрятали в видео, показанном на премьере ES90
Volvo раскрыла совсем небольшую часть кузова EX60, выкрашенного в пыльно-розовый цвет. На скриншоте видны вертикально расположенные «пунктирные» фонари. Их верхняя часть обрамляет заднее стекло, нижняя частично переходит на крылья. Бампер украшен узкой хромированной балкой почти во всю его ширину.
Никаких новых подробностей о EX60 Volvo не раскрыла. В последний раз производитель упоминал перспективный кроссовер осенью минувшего года: тогда сообщалось, что работа над сменщиком XC60 завершена.
Модель построят на новой архитектуре SPA3. Это обновленная версия SPA2, на которой базируется ES90: у нее более мощная вычислительная часть, основанная на технологическом стеке Volvo Cars Superset. Архитектура более гибкая и подходит для моделей разных классов — в том числе и меньше EX30.
EX60 может разделить некоторые компоненты с EX90 и ES90, а его соперником на рынке станет Tesla Model Y. Когда именно Volvo представит новый кроссовер, неизвестно, но это должно случиться до конца 2025 года.