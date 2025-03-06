Volvo показала частичку электрического аналога XC60

Модель построят на новой архитектуре SPA3. Это обновленная версия SPA2, на которой базируется ES90: у нее более мощная вычислительная часть, основанная на технологическом стеке Volvo Cars Superset. Архитектура более гибкая и подходит для моделей разных классов — в том числе и меньше EX30.