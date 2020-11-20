Volvo разработала симулятор на игровом движке для тестов автомобилей

Симулятор может быть использован как в помещении, так и на дороге. В первом случае он включает в себя установку с подвижным сиденьем водителя, руль с тактильной обратной связью и очки виртуальной реальности. Севший в кресло «водитель» в ходе такого теста видит виртуальную дорогу и возникающие на ней препятствия и следит за работой систем автомобиля. Костюм Teslasuit (разработан белорусским стартапом, не имеющим отношения к американской Tesla) фиксирует реакции организма.

Технология также позволяет проводить тесты на дороге с использованием настоящего автомобиля. В этом случае симулятор «рисует» салон испытуемой машины поверх салона реальной, а разработчики заранее готовят множество различных сценариев: к примеру, встречу с диким животным для проверки системы экстренного торможения. Вышедший на дорогу лось виден только в очках виртуальной реальности, однако автомобиль реагирует на цифровое препятствие и притормаживает. При этом разработчики получают данные как о работе систем автомобиля, так и о реакции человеческого тела с помощью датчиков на Teslasuit.