Volvo запатентовала съемный руль и сенсорные педали

Принципиальное отличие системы управления Volvo от ныне существующей — отсутствие механической связи рулевого колеса и колёс. В патенте Volvo руль электронный, а значит никаких технических препятствий для его перемещения по салону нет. В простейшем случае руль с интегрированной приборной панелью можно передвигать горизонтально, причём водитель теоретически может сидеть не только слева или справа, но и по центру, как на трёхместных гиперкарах.
Фото: rivianownersforum.com / appft.uspto.gov
Электронные педали давно используются на серийных автомобилях, но конструкторы шведской фирмы полагают, что в будущем «физические» педали могут уступить место сенсорным панелям, которые будут «дозировать» степень ускорения или замедления в зависимости от силы нажатия.
Педали-сенсоры можно интегрировать в панели пола — ножные органы управления будут активированы в тот момент, когда над ними зафиксируют рулевую колонку. Проблем с размещением переключателя ездовых режимов быть не должно: селектор можно вывести под руль или оставить на привычном месте.
Фото: rivianownersforum.com / appft.uspto.gov
Инженеры Volvo полагают, что гибкая система управления автомобилем станет реальностью, когда транспортные средства достигнут третьего уровня автономности, то есть водителю не нужно будет постоянно следить за работой автопилота.
Пока технологию Volvo с электронным съёмным рулём нельзя применить на серийных автомобилях по соображениям безопасности — системы рулевого управления без механической связи с колёсами объявлены вне закона.
Развитие систем автономного вождения мотивирует автопроизводителей разрабатывать альтернативные методы управления. Например, Ford предлагает заменить селектор трансмиссии двумя подрулевыми лепестками, а BMW и Ferrari считают, что в будущем руль и педали уступят место джойстику.