Volvo запатентовала съемный руль и сенсорные педали

Электронные педали давно используются на серийных автомобилях, но конструкторы шведской фирмы полагают, что в будущем «физические» педали могут уступить место сенсорным панелям, которые будут «дозировать» степень ускорения или замедления в зависимости от силы нажатия.

Педали-сенсоры можно интегрировать в панели пола — ножные органы управления будут активированы в тот момент, когда над ними зафиксируют рулевую колонку. Проблем с размещением переключателя ездовых режимов быть не должно: селектор можно вывести под руль или оставить на привычном месте.