Volkswagen назвал дату дебюта спортпрототипа для «Пайкс-Пика»

Компания Volkswagen намерена представить свой первый электрический спортпрототип в будущие выходные, 22 апреля. Дебют автомобиля под названием I.D. R Pikes Peak состоится на домашней трассе французского гонщика Романа Дюма в городе Алес. 24 июня пилот выступит на нем в соревновании по подъему на гору Пайкс Пик.

О самом спортпрототипе практически ничего не известно. Полноприводный электрокар стал результатом совместной работы подразделений Volkswagen R и Volkswagen Motorsport. С его помощью компания планирует побить рекорд латвийского Drive eO PP100 — 8 минут 57,118 секунды — в классе электрических прототипов гонки «Пайкс Пик».

По предварительной информации, I.D. R Pikes Peak оснащен «инновационными аккумуляторами», но о них также пока нет никакой информации.

За руль электромобиля сядет победитель «24 часов Ле-Мана» и трехкратный победитель «Пайкс-Пика» Роман Дюма. Его лучшее время, за которое он преодолел 156 поворотов трассы, составляет 8 минут 51,445 секунды.