Volkswagen показал второе изображение автомобиля для покорения горы Пайкс Пик

Компания Volkswagen опубликовала второе изображение-тизер гоночного спортпрототипа, который примет участие в одном из старейших автоспортивных соревнований США – подъеме на американскую гору Пайкс Пик. Гонка запланирована на 24 июня текущего года.

В последний раз немецкий производитель выставлял свою машину на Пайкс Пик более 30 лет назад. Тогда в гонке участвовал 600-сильный двухмоторный «Гольф», который, показав хорошее время в начале заезда, все же не смог доехать до финиша.

В этом году Volkswagen подготовил для Пайкс Пика электрокар с «инновационными аккумуляторами», о которых, как и о технической начинке машины в целом, пока ничего неизвестно.

Первый тизер спортпрототипа VW для Пайкс Пика

За руль спортпрототипа сядет победитель «24 часов Ле-Мана» и трехкратный победитель «Пайкс Пика» Роман Дюма. Его лучшее время, за которое он преодолел 156 поворотов трассы, составляет 8 минут 51,445 секунды.

Абсолютный рекорд по подъему на гору Пайкс Пик в 2013 году установил Себастьен Леб. Девятикратный чемпион WRC проехал 20-километровую трассу на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16 за 8 минут 13,878 секунды.

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