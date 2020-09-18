Volkswagen выбрал имя для нового кроссовера

Кроссовер, по сути, представляющий собой перелицованную версию Skoda Karoq, продаётся в Китае с 2018 года под именем Tharu. Ожидалось, что с тем же названием он доберётся до России, а в Латинской Америке получит название Tarek.

На затемнённой фотографии виден силуэт автомобиля в ракурсе три четверти с заваленной крышей и задней стойкой. От китайской версии новинку отличает решётка радиатора, подчёркнутая тонкими диодными полосами. Кроме этого, автомобиль получит слегка изменённые бамперы, иной рисунок оптики и обновлённый логотип.

В Китае Volkswagen Tharu предлагают с двумя бензиновыми турбомоторами объёмом 1,4 и 2,0 литра и мощностью 150 и 186 лошадиных сил соответственно. Пару обоим моторам составляют «роботы». В Южной Америке кроссовер появится с 150-сильным мотором 1.4 TSI, шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Позже в продажу поступит версия с более мощным двигателем 2.0.