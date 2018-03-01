Немецкая марка опубликовала видеотизер внедорожника следующего поколения

Пульс

Посмотрите на новый Volkswagen Touareg в динамике

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1 марта 2018

Компания Volkswagen опубликовала видеотизер внедорожника Touareg третьего поколения. В ролике большая часть кузова автомобиля все еще скрыта камуфляжем – видны только двери и часть светотехники. Полностью дизайн модели раскроют в конце марта на моторшоу в Пекине.

[Тест-драйв: зачем ехать в Киргизию, и почему VW Touareg неплохо подходит для этой авантюры](https://motor.ru/reports/kyrgyzstan.htm)

Тест-драйв: зачем ехать в Киргизию, и почему VW Touareg неплохо подходит для этой авантюры

В начале февраля немецкий производитель показал скетч нового «Туарега», на котором можно разглядеть детали дизайна модели. При этом в прошлом году внешность внедорожника рассекретили фотошпионы – машину засняли без камуфляжа во время съемок официальных промо-материалов.

«Туарег» построят на той же модульной платформе MLB Evo, что и Audi Q7, Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus. Модель будет предлагаться с бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом два и три литра.

Также внедорожник получит пневмоподвеску и полноуправляемое шасси.

В России «третий» VW Touareg появится летом. До этого дилеры получат еще одну новинку марки – семиместный кроссовер Teramont.

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ВнедорожникиVolkswagenTouareg
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