Обновлённый Jaguar E-Pace, гиперкар Bugatti Bolide и кроссовер Genesis GV70: главное за неделю

Mercedes-Benz создаст отдельный суббренд для G-Class
Компания Mercedes-Benz анонсировала создание суббренда под литерой G, который станет уже четвёртым для штутгартской марки после AMG, Maybach и EQ. Под новым брендом, созданным специально для G-Class, планируют выпускать как стандартный внедорожник, так и его многочисленные модификации. На сегодняшний день производственные мощности компании не поспевают за спросом на «Гелендвагены». В прошлом году по всему миру было продано почти 35 000 G-Class, а из-за популярности внедорожника в Китае пришлось выпустить дополнительную «бюджетную» версию G 350 с 258-сильной наддувной «четвёркой». Вероятно, в рамках отдельного бренда Mercedes-Benz займётся дальнейшим расширением семейства G-Class.
Jaguar E-Pace пережил обновление и стал мощнее
Компания Jaguar представила компактный кроссовер E-Pace 2021 модельного года, переживший лёгкое обновление. Снаружи отличий от предшественника немного – основные изменения затронули интерьер и техническую часть. С рестайлингом кроссовер получил слегка пересмотренные передний бампер, воздухозаборники и решётку радиатора с ромбовидным рисунком. Светодиодная оптика теперь имеет двойные J-образные дневные ходовые огни, которые за доплату можно оснастить системой Pixel LED, как у «старшего» F-Pace. Она самостоятельно регулирует работу оптики в зависимости от освещённости и наличия встречных автомобилей. В салоне появился отсек для беспроводной зарядки и новая мультимедийная система Pivi Pro 7, положенная дорогим версиям.
Гибридным Porsche Cayenne нарастили запас хода
В стремлении сделать Cayenne более экологичной моделью, привлекательной для европейских покупателей, Porsche увеличила объём аккумулятора гибридной версии. Кроме этого, немцы доработали режим, позволяющий подзаряжать батареи прямо на ходу. Вслед за премьерой обновлённого семейства Panamera, в котором появились более эффективные гибриды, Porsche модернизировала батареи Cayenne E-Hybrid и топовой Turbo S E-Hybrid. Теперь бензоэлектрические версии оснащаются аккумуляторами ёмкостью 17,9 киловатт-часа вместо прежних 14,1. Вместе с увеличением батареи запас хода моделей вырос на 30 процентов. Cayenne E-Hybrid с большой батареей может проехать на электротяге до 48 километров по циклу WLTP, а более мощный Turbo S E-Hybrid – до 42 километров.
Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана
Компания Bugatti представила трековый прототип под названием Bolide – гиперкар, который потенциально способен побить несколько рекордов скорости, хотя автопроизводитель и не ставит перед собой таких целей. Незадолго до премьеры таинственного автомобиля компания распространила в соцсетях тизеры с загадочной цифрой 0,67 – оказалось, что это коэффициент отношения массы к мощности. Трековый Bugatti Bolide достигает в длину 4756 миллиметров, в ширину – 1998 миллиметров, в высоту – 995 миллиметров, а колёсная база равна 2750 миллиметрам. Инженеры Bugatti обратились к опыту аэрокосмической отрасли и Формулы-1, чтобы максимально снизить вес конструкции – в результате он составил 1240 килограммов. В движение автомобиль приводит форсированный квадротурбодвигатель W16 от Chiron.
Genesis полностью раскрыл дизайн кроссовера GV70
Компания Genesis опубликовала порцию фотографий своего второго кроссовера в линейке, модели GV70. На этот раз автомобиль показали без камуфляжа — и даже позволили рассмотреть в деталях интерьер. Полноценный дебют новинки состоится до конца 2020 года. В основе Genesis GV70 лежит та же архитектура, на которой базируется недавно представленный бизнес-седан G70. Для кроссовера заявлены несколько силовых установок: 2,5-литровый бензиновый двигатель семейства Theta III (на GV80 он выдаёт 304 лошадиные силы) и мотор 3.5 мощностью на уровне 380 сил, а качестве альтернативы предложат дизель 2.2 (210 сил). Трансмиссия – восьмидиапазонный «автомат», привод – задний, но опционально будет доступная система полного привода.