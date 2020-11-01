Обновлённый Jaguar E-Pace, гиперкар Bugatti Bolide и кроссовер Genesis GV70: главное за неделю

Компания Mercedes-Benz анонсировала создание суббренда под литерой G, который станет уже четвёртым для штутгартской марки после AMG, Maybach и EQ. Под новым брендом, созданным специально для G-Class, планируют выпускать как стандартный внедорожник, так и его многочисленные модификации. На сегодняшний день производственные мощности компании не поспевают за спросом на «Гелендвагены». В прошлом году по всему миру было продано почти 35 000 G-Class, а из-за популярности внедорожника в Китае пришлось выпустить дополнительную «бюджетную» версию G 350 с 258-сильной наддувной «четвёркой». Вероятно, в рамках отдельного бренда Mercedes-Benz займётся дальнейшим расширением семейства G-Class.