Экстремальный BMW M2 CS, заднеприводная Audi R8 и электрический «Гелендваген»: главное за неделю

Глава Mercedes-Benz Cars Ола Кэлениус объявил о том, что в компании поднимался вопрос о будущем модели G-Class. В ходе обсуждения было озвучено предложение рано или поздно снять дорогой внедорожник с конвейера, однако Кэлениус на это заявил, что «G-Class – это последний автомобиль, от которого откажется бренд». «Гелендваген» станет полностью электрическим и, скорее всего, войдет в линейку EQ. О возможном появлении внедорожника с нулевым уровнем выбросов стало известно еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что с идеей выпуска такого автомобиля лично к главе Daimler Дитеру Цетше обратился Арнольд Шварценеггер. Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу. Цетше на это уклончиво ответил, что у будущем все модели немецкого бренда получат электрифицированные версии.