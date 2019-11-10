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10:00

Экстремальный BMW M2 CS, заднеприводная Audi R8 и электрический «Гелендваген»: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: лимитированное купе BMW M2 CS, суперкар Audi R8 с задним приводом, фотографии новой Skoda Octavia, электрическая версия Mercedes-Benz G-класса и кроссовер Geely Icon, который может приехать в Россию.

BMW представила экстремальное купе M2 CS

В линейке отделения BMW M появилась новая лимитированная модель — купе M2 CS. Новинка представляет собой улучшенную версию M2 Competition с широким использованием углепластика в конструкции, оптимизированной аэродинамикой и более мощным двигателем. Внешне от более «спокойной» BMW M2 Competition четырехместная M2 CS отличается деталями обвеса из карбона. Они включают в себя новый передний сплиттер, спойлер с закрылками Герни и диффузор. Крыша не имеет видимых соединений с остальным кузовом и также изготовлена из углепластика, а капот с вентиляционными прорезями, который вдвое легче обычной детали, и корпуса боковых зеркал — из армированного углеволокном полимера. Завершает облик M2 CS двухпоточная выхлопная система с четырьмя насадками из нержавеющей стали и активными заслонками.

Audi R8 лишился полного привода и стал дешевле

Компания Audi выводит на рынок заднеприводный суперкар R8, который стоит значительно дешевле варианта с приводом на все четыре колеса. Цены на новинку стартуют от 144 тысяч евро (10,2 миллиона рублей), в то время как за quattro-версию придется заплатить на 22 тысячи больше. Суперкар R8 с задним приводом предложат в кузове купе и родстер. Переход на монопривод позволил сделать автомобиль легче: масса купе составляет 1595 килограммов, а родстера – 1695 килограммов. Это на 65 и 55 килограммов меньше, чем вариант с четырьмя ведущими колесами. Для новой модификации «атмосферник» V10 5.2 дефорсировали с 570 до 540 лошадиных сил. Пару двигателю составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и дифференциалом с механической блокировкой.

Новую Skoda Octavia рассекретили и снаружи, и внутри

В Сети появились фотографии нового поколения Skoda Octavia. В этот раз шпионам удалось заснять автомобиль без камуфляжа как снаружи, так и внутри, благодаря чему можно сделать вывод, что серийная версия почти не будет отличаться от того, что компания показала на эскизах. Накануне штаб-квартира чешской марки опубликовала первый официальный эскиз салона Octavia — судя по кадрам, серийная версия автомобиля будет почти полностью повторять показанные накануне эскизы. В салоне, как и обещали представители компании, появится многоуровневая мультимедийная система из нескольких экранов, а линия всей передней панели будет повторять изгиб фирменной решетки радиатора.

В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class

Глава Mercedes-Benz Cars Ола Кэлениус объявил о том, что в компании поднимался вопрос о будущем модели G-Class. В ходе обсуждения было озвучено предложение рано или поздно снять дорогой внедорожник с конвейера, однако Кэлениус на это заявил, что «G-Class – это последний автомобиль, от которого откажется бренд». «Гелендваген» станет полностью электрическим и, скорее всего, войдет в линейку EQ. О возможном появлении внедорожника с нулевым уровнем выбросов стало известно еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что с идеей выпуска такого автомобиля лично к главе Daimler Дитеру Цетше обратился Арнольд Шварценеггер. Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу. Цетше на это уклончиво ответил, что у будущем все модели немецкого бренда получат электрифицированные версии.

Geely представила новый кроссовер, который собираются привезти в Россию

Во время дизайнерского семинара в бывшей столице Китая, городе Нанкин, состоялась презентация второго кроссовера в линейке Geely, построенного на платформе BMA, которую марка разработала совместно с Volvo, — модели Icon. Ожидается, что в следующем году компания может вывести ее на отечественный рынок. В дизайне компания постаралась отойти от традиционного внедорожного дизайна и воплотить минималистичные и четкие формы. Создавали новый Icon в трех разных странах: экстерьер проектировался в Барселоне, дизайн интерьера — в Калифорнии, а финальные работы проводили уже в Шанхае. В линиях кузова отчетливо прослеживаются черты концептуальной модели-предшественника Icon. От нее у серийной версии остались горизонтальная решетка радиатора прямоугольной формы, фонари в виде знака бесконечности и тонкие светодиодные ходовые огни.