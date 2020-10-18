Экстремальный Mercedes-Benz EQC, облегчённый Bentley Flying Spur и адаптивная подвеска Cadillac: главное за неделю

Компания Volkswagen представила новый кроссовер Taos для рынков США и Латинской Америки. Модель позиционируется на ступень ниже Tiguan, а по габаритам его можно сравнить с Kia Sportage и Hyundai Tucson, хотя стоить он будет дешевле. В будущем компактный кроссовер появится и в России, однако под другим именем. В основе Taos лежит модульная платформа MQB, его длина составляет 4465 миллиметров, ширина – 1841 миллиметр, высота – 1636 миллиметров, а колёсная база равна 2690 миллиметрам. Объём багажника – от 795 до 1877 литров в зависимости от положения задних сидений. Модель представляет собой перелицованный и несколько доработанный аналог китайского Tharu, который продаётся в КНР уже два года. При этом у Taos оригинальное оформление передней части.