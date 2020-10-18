Экстремальный Mercedes-Benz EQC, облегчённый Bentley Flying Spur и адаптивная подвеска Cadillac: главное за неделю

Из электрического Mercedes-Benz EQC сделали суровый внедорожник
Небольшая команда инженеров Mercedes-Benz под руководством Юргена Эберле представила прототип электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, подготовленного к суровому бездорожью. Экспериментальный автомобиль получил название Mercedes-Benz EQC 4x4². За основу инженеры взяли стандартный EQC 400 4Matic, причём его силовую установку оставили нетронутой. Кроссовер приводится в движение двумя электромоторами – по одному на передней и задней оси. Суммарная отдача составляет 408 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 765 Нм. Двигатели питаются от литий-ионных аккумуляторов ёмкостью 80 киловатт-часов, расположенных под полом. Основные изменения коснулись независимой подвески автомобиля, в которую установили новые амортизаторы и рычаги.
Представлен новый кроссовер Volkswagen Taos
Компания Volkswagen представила новый кроссовер Taos для рынков США и Латинской Америки. Модель позиционируется на ступень ниже Tiguan, а по габаритам его можно сравнить с Kia Sportage и Hyundai Tucson, хотя стоить он будет дешевле. В будущем компактный кроссовер появится и в России, однако под другим именем. В основе Taos лежит модульная платформа MQB, его длина составляет 4465 миллиметров, ширина – 1841 миллиметр, высота – 1636 миллиметров, а колёсная база равна 2690 миллиметрам. Объём багажника – от 795 до 1877 литров в зависимости от положения задних сидений. Модель представляет собой перелицованный и несколько доработанный аналог китайского Tharu, который продаётся в КНР уже два года. При этом у Taos оригинальное оформление передней части.
Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8
Компания Bentley показала новую версию Flying Spur с двигателем V8, развивающим меньше лошадиных сил, чем W12. Вместе с мощностью сократилась и масса автомобиля, что, как заверяют в Bentley, сделало седан более «ориентированным на водителя». Bentley Flying Spur V8 весит на 100 килограммов меньше, чем модификация с 6,0-литровым W12. При этом бóльшая часть веса ушла из носовой части за счёт установки более компактного двигателя, что привело к улучшению управляемости и манёвренности. Под капотом установили 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом с системой отключения половины цилиндров при малых нагрузках. Двигатель выдаёт 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента и работает в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.
Mitsubishi Eclipse Cross обновился и стал гибридом
Компания Mitsubishi рассекретила рестайлинговый Eclipse Cross, стоящий в линейке марки на ступеньку ниже Outlander. Кроссовер 2021 года получил подкорректированную внешность, обновлённое оснащение и подзаряжаемую гибридную версию. Внешность Eclipse Cross обновилась в соответствии с фирменным стилем Dynamic Shield, сохранив общие черты дорестайлинговой модели. Сменилась форма бампера, оптика получила иное оформление, а решётка радиатора лишилась хрома. Сзади изменились пятая дверь и бампер, фонари «разъединились», а также появилось новое стекло, улучшающее обзорность. Обновления продолжаются в салоне: на передней панели установлен восьмидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с шайбами-«крутилками».
Cadillac представил самую быструю адаптивную подвеску в мире
Американский Cadillac представил адаптивную подвеску Magnetic Ride Control четвертого поколения. В компании ее называют самой быстрой в мире — по сравнению с предшественником, скорость реакций увеличилась на 45 процентов. В MagneRide 4.0, как и в предыдущих генерациях, используют амортизаторы со встроенными в шток двойными электромагнитными катушками. Они действуют на находящуюся в рабочей камере магнитореологическую жидкость, которая в присутствии магнитного поля способна практически мгновенно менять уровень вязкости, зажимая подвеску. Оптимальный уровень демпфирование для каждой из четырёх стоек определяют с помощью встроенных в ступицу датчиков вертикальных ускорений: они работают в четыре раза быстрее и «срисовывают» дорогу до тысячи раз в секунду.