Новый рекорд скорости, мощнейшая Porsche Panamera и возрождённый Hummer: главное за неделю

Гиперкар SSC Tuatara установил новый рекорд скорости — 508,73 км/ч
Американская фирма SSC North America подтвердила, что 10 октября профессиональный гонщик Оливер Уэбб за рулём гиперкара Tuatara установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей. В двух заездах на 11-километровом отрезке автострады State Route 160 близ городка Пахрамп в Неваде он показал среднюю скорость 508,73 километра в час — это на 61,76 километра в час больше, чем здесь же смогли выжать из Koenigsegg Agera RS тремя годами ранее. По правилам Книги Гиннесса в зачет идет средняя скорость двух заездов, проведенных в противоположных направлениях, — причем на это у претендентов есть ровно один час. Три года назад на этом же шоссе Koenigsegg в первой попытке смог разогнать Agera RS до 437 километров в час, а во второй — до 457.
Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera
В семействе Porsche Panamera вновь появилась гибридная версия Turbo S E-Hybrid, которая временно уступила место на вершине бензиновой Turbo S. Лифтбек Turbo S E-Hybrid оснастят силовой установкой, выдающей 700 лошадиных сил и 870 Нм крутящего момента, что сделает его вторым самым мощным Porsche после 761-сильного электрокара Taycan Turbo S. Бензоэлектрическая установка Panamera Turbo S E-Hybrid работает на базе 4,0-литрового битурбомотора V8, форсированного с прежних 550 до 571 лошадиной силы. Пару ему составляет 136-сильный электрический двигатель, отдача которого осталась прежней. Разгон с места до 100 километров в час занимает у обновлённого флагмана 3,2 секунды – на 0,2 секунды меньше, чем у предшественника.
Tesla начали оснащать полноценным автопилотом
Глава Tesla Илон Маск подтвердил выпуск обновления для ПО электрокаров под названием Full Self-Driving Beta или «Полноценный автопилот бета». В своём Twitter Маск уточнил, что обновление будет внедряться «как можно медленнее и осторожнее», а ранний доступ к нему получат только «опытные и аккуратные» водители Tesla. Ещё в июле глава американской компании утверждал, что Tesla очень близка к выпуску автопилотов пятого уровня по классификации SAE International. Такая система предполагает полную автономность: она может управлять машиной самостоятельно, не требуя вмешательства человека. Что именно включает в себя обновление автопилота, пока неизвестно. Ожидается, что в число новшеств Full Self-Driving войдёт улучшенная система Navigate on Autopilot.
Пикап GMC Hummer EV: три мотора, 18 камер и функция CrabWalk
Концерн General Motors (GM) и подконтрольная ему марка GMC представили возрожденный Hummer. Впрочем, воскрешен он лишь наполовину, ведь теперь это не самостоятельный бренд, а отдельная модель. Культовый шильдик отныне носит электрический пикап с трёхмоторной силовой установкой и уникальными фишками вроде полноуправляемого шасси с функцией CrabWalk и 18 камер кругового обзора. Ещё в начале года стало известно, что GMC Hummer EV построят на новой модульной платформе с независимой подвеской всех колес и батарей Ultium, химический состав которой разработан совместно с компанией LG Chem. В таком аккумуляторе содержится меньше дорогостоящего кобальта, а сам он состоит из 24 отдельных модулей.
Brabus представил 900-сильный Mercedes-AMG GT 63 S за 40 миллионов рублей(/news/rocket900-23-10-2020.htm
Немецкое ателье Brabus представило новый проект — 900-сильный Rocket 900 One Of Ten. Как ясно из названия, всего будет построено десять таких автомобилей, а за основу каждого возьмут Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+. Стоимость первого экземпляра — 435 800 евро (примерно 40 миллионов рублей по текущему курсу). В основе нового проекта лежит пятидверка Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+. После доработок она получила новый аэродинамический обвес из углепластика, заниженную на 25 миллиметров подвеску, а также разноразмерные кованые колесные диски Monoblock Z диаметром 21 дюйм спереди и 22 сзади. Стандартный для GT 63 S битурбомотор V8 4.0 мощностью 640 лошадиных сил прокачали до 900 лошадиных сил и 1250 Нм. До «сотни» Rocket 900 разгоняется за 2,8 секунды.