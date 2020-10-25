Новый рекорд скорости, мощнейшая Porsche Panamera и возрождённый Hummer: главное за неделю

Американская фирма SSC North America подтвердила, что 10 октября профессиональный гонщик Оливер Уэбб за рулём гиперкара Tuatara установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей. В двух заездах на 11-километровом отрезке автострады State Route 160 близ городка Пахрамп в Неваде он показал среднюю скорость 508,73 километра в час — это на 61,76 километра в час больше, чем здесь же смогли выжать из Koenigsegg Agera RS тремя годами ранее. По правилам Книги Гиннесса в зачет идет средняя скорость двух заездов, проведенных в противоположных направлениях, — причем на это у претендентов есть ровно один час. Три года назад на этом же шоссе Koenigsegg в первой попытке смог разогнать Agera RS до 437 километров в час, а во второй — до 457.