Второе поколение «Крыма», Audi RS Q3 с мотором от TT RS и «пустая» Chevrolet Niva: главное за неделю

Представлено второе поколение родстера «Крым»
Студенты московского института имени Баумана представили второе поколение родстера «Крым». Он получил ряд серьезных доработок, включая перенастройку подвески. Новый родстер получил новую несущую конструкцию из листового металла, выполненную с применением лазерной резки — она стала гораздо легче, но при этом не уступает в жесткости. У автомобиля улучшилась пассивная безопасность и увеличилось багажное отделение. Кроме того, были исправлены конструктивные недостатки, которые выявили в результате тестирования первого поколения. В первую очередь они касаются работы элементов приводов сцепления и «некоторых конструктивных особенностей уникальных компонентов». У нового прототипа появилось гидравлическое сцепление и модернизированная подвеска.
Ателье Hennessey представило пакет доработок для Porsche Taycan
Американское ателье Hennessey Performance Engineering (HPE) представило пакет доработок для электрического Porsche Taycan. На первоначальном этапе в компании решили ограничиться косметическими изменениями внешности и салона, а об увеличении мощности обещали подумать позднее. Проект по модернизации Porsche Taycan стал для HPE первым опытом работы с электромобилем. «Мы уже давно планировали начать что-то делать c электрокарами, — говорит основатель и глава компании Джон Хеннесси — и Porsche Taycan — идеальная платформа для нашего первого проекта в этой области». Пока доработки предельно просты: новые колеса, покрышки, декор в салоне и более агрессивные бамперы. Мощностной тюнинг отложили на потом, так как предстоит оценить его целесообразность.
Новый Audi RS Q3 получил двигатель от купе TT RS
Компания Audi представила сразу две модификации нового «заряженного» кроссовера RS Q3: со стандартным кузовом и в купеобразной версии Sportback. Отныне модель оснащается модернизированным двигателем 2.5 TFSI, а в качестве опции для неё доступна спортивная RS-подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами. Главное техническое новшество Audi RS Q3 — модернизированный двигатель 2.5 TFSI, доставшийся кроссоверу от купе TT RS. Турбомотор на 26 килограммов легче предшественника, укомплектован алюминиевым картером (минус 18 килограммов), полым распределительным валом и алюминиевыми поршнями с внутренними каналами для масла. Отдача — 400 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне оборотов 1950-5850.
Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
Компания Bugatti показала прототип детской машинки Baby II, построенной с оглядкой на оригинальный Baby образца 1926 года. Автомобильчик оснащен электрической силовой установкой с литий-ионной батареей и системой рекуперации, а также задним дифференциалом. Оригинальный Bugatti Baby появился в 1926 году. Этторе Бугатти и его сын Жан построили автомобиль для четырехлетнего Ролана — младшего сына Бугатти, скопировав внешность машины с гоночного Bugatti Type 35. В серию Babу, с восторгом принятый публикой на Парижском автосалоне, пошел под именем Type 52. Его оснастили электромотором Paris-Rhone (3,5 лошадиной силы), 12-вольтовой батареей и редуктором с передачей заднего хода.
Chevrolet Niva добавили «пустую» комплектацию
«Джи Эм-АВТОВАЗ» расширил количество комплектаций Niva и добавил в линейку внедорожник в версии SL (Суперлайт). Это базовый вариант «Нивы» без электростеклоподъемников и центрального замка, который стоит 667 000 рублей, что на 13 тысяч ниже цены следующей за ним L. Комплектация SL доступна только в цвете «Айсберг» (белый неметаллик), с неокрашенными передними бамперами и штампованными колесами черного цвета. У внедорожника нет чехла запасного колеса, электрозеркал, обогрева зоны ног задних пассажиров, аудиоподготовки и иммобилайзера. Кроме того, Niva SL лишена даже системы автоматического включения ближнего света. Двигатель — стандартный: «четверка» объемом 1,7 литра и мощность 80 лошадиных сил (124,7 Нм крутящего момента). Коробка — пятиступенчатая механика; привод — полный с двухступенчатой раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала.