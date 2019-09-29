Второе поколение «Крыма», Audi RS Q3 с мотором от TT RS и «пустая» Chevrolet Niva: главное за неделю

Американское ателье Hennessey Performance Engineering (HPE) представило пакет доработок для электрического Porsche Taycan. На первоначальном этапе в компании решили ограничиться косметическими изменениями внешности и салона, а об увеличении мощности обещали подумать позднее. Проект по модернизации Porsche Taycan стал для HPE первым опытом работы с электромобилем. «Мы уже давно планировали начать что-то делать c электрокарами, — говорит основатель и глава компании Джон Хеннесси — и Porsche Taycan — идеальная платформа для нашего первого проекта в этой области». Пока доработки предельно просты: новые колеса, покрышки, декор в салоне и более агрессивные бамперы. Мощностной тюнинг отложили на потом, так как предстоит оценить его целесообразность.