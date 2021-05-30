800-сильный Brabus GLS, Bentley Bentayga S и анонс нового Infiniti QX60: главное за неделю

Компания Chery объявила о начале производства инновационной трансмиссии, первым которую получит гибридный кроссовер Tiggo 8 Plus PHEV. В российском офисе марки уточнили, что в Китае гибрид поступит в продажу до конца 2021 года, а после эксплуатационного периода на внутреннем рынке модель «будет рассмотрена для представления в России». Инновационность новой коробки, обещанной Tiggo 8 Plus, заключается в том, что она может агрегатироваться сразу с двумя электромоторами и двигателем внутреннего сгорания. В Chery уверяют, что на сегодняшний день аналогов такой силовой установки в мировом автопроме не существует.