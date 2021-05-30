800-сильный Brabus GLS, Bentley Bentayga S и анонс нового Infiniti QX60: главное за неделю

Brabus прокачал новый Mercedes-AMG GLS 63 до 800 лошадиных сил
Немецкое тюнинг-ателье Brabus прокачало новый Mercedes-AMG GLS 63 до 800 лошадиных сил и 1000 Нм. Комплект Brabus 800 включает в себя перепрошивку двигателя, замену выхлопа и колёс, аэродинамические улучшения и перешивку салона. Полный кит Brabus удваивает цену полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz. Снаружи Mercedes-AMG GLS 63 в прочтении Brabus проще всего узнать по видоизменённому диффузору, карбоновым накладкам на бамперы, пороги и колёсные арки, 24-дюймовым кованым колёсным дискам Monoblock M Platinum Edition, а также четырём круглым выпускным патрубкам. Салон полностью перешит, а по желанию заказчика интерьер можно украсить практически любыми материалами.
У Bentley Bentayga появилась «заряженная» S-версия. Ее привезут в Россию
Линейку кроссовера Bentley Bentayga пополнил «заряженный» вариант с литерой S, в основе которого – базовое исполнение с 550-сильным V8. Новинка отличается особым декором, перенастроенной пневмоподвеской и электроникой, а вот динамические характеристики остались прежними. Bentayga S можно узнать по черным элементам кузова, 22-дюймовым колесным дискам с тремя вариантами дизайна вместо 21-дюймовых, эмблемам с буквой S и затемненной оптике. Среди других внешних отличий – глянцевые накладки на бамперы и покрупневший спойлер. Для салона кроссовера приготовили новый вариант оформления в серо-красных тонах с контрастной прострочкой и щедрой отделкой из алькантары.
380 л.с. и 6,4 секунды до «сотни»: представлен Jeep Wrangler, который заряжается от розетки
Компания Jeep представила гибридный Jeep Wrangler 4xe для европейского рынка. Внедорожник с 380-сильной установкой может проезжать на одном электричестве 50 километров, заряжается от розетки за три часа и разгоняется с места до 100 километров в час за 6,4 секунды. У европейских дилеров новинка появится уже в июне. Внешние отличия гибридного Wrangle стандартной модели с ДВС сводятся к декоративным элементам в синем цвете Electric Blue. В состав силовой установки входят двухлитровый бензиновый турбодвигатель и пара мотор-генераторов. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат. Для внедорожника заявлены система полного привода Selec-Trac либо Rock-Trac.
Chery хочет привезти в Россию гибридный Tiggo 8 Plus
Компания Chery объявила о начале производства инновационной трансмиссии, первым которую получит гибридный кроссовер Tiggo 8 Plus PHEV. В российском офисе марки уточнили, что в Китае гибрид поступит в продажу до конца 2021 года, а после эксплуатационного периода на внутреннем рынке модель «будет рассмотрена для представления в России». Инновационность новой коробки, обещанной Tiggo 8 Plus, заключается в том, что она может агрегатироваться сразу с двумя электромоторами и двигателем внутреннего сгорания. В Chery уверяют, что на сегодняшний день аналогов такой силовой установки в мировом автопроме не существует.
Infiniti раскрыла дату премьеры нового QX60
Компания Infiniti готовится к премьере нового QX60, которая намечена на 23 июня. Ожидается, что до российского рынка новинка доберется до конца года. Уже известно, что «второй» Infiniti QX60 будет технически унифицирован с Nissan Pathfinder. На рынке США кроссоверу оставят прежний 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» V6 мощностью 299 лошадиных сил, который получит вместо вариатора девятидиапазонный автомат совместной разработки с ZF. В том числе благодаря ему тяговые возможности выросли на 20 процентов: новый вседорожник сможет буксировать прицепы массой до 2722 килограммов. Привод – полный Intelligent All-Wheel Drive с гидравлической муфтой в задней оси.