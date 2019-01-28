Williams поможет Lotus в постройке конкурента «Валькирии»

Ранее стало известно, что проект получил внутренние название Omega. Полноприводный электрический гиперкар планируется оснастить многомоторной силовой установкой и блоком батарей, созданным с применением технологий следующего поколения и высокой плотностью хранения заряда. Аккумуляторы будут поддерживать подключение к высокоскоростным терминалам и позволят проезжать до 400 километров без подзарядки.

Предполагается, что гиперкар Lotus Omega получит продвинутую систему рекуперации энергии торможения и охлаждения силовой электроники. Использованные в автомобиле решения позволят проезжать минимум один круг по гоночной трассе в «боевом» режиме.