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17:45

Williams поможет Lotus в постройке конкурента «Валькирии»

Компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Lotus Exige Sport 410
Компания Lotus заключила соглашение о стратегическом партнерстве с инжиниринговой фирмой Williams Advanced Engineering, в рамках которого будут совместно вестись «исследования и разработки в области передовых двигательных технологий». По слухам, Williams поможет Lotus построить гиперкар — конкурента Aston Martin Valkyrie и Bugatti Chiron.

Видео: краш-тесты суперкаров

Ранее стало известно, что проект получил внутренние название Omega. Полноприводный электрический гиперкар планируется оснастить многомоторной силовой установкой и блоком батарей, созданным с применением технологий следующего поколения и высокой плотностью хранения заряда. Аккумуляторы будут поддерживать подключение к высокоскоростным терминалам и позволят проезжать до 400 километров без подзарядки.

Предполагается, что гиперкар Lotus Omega получит продвинутую систему рекуперации энергии торможения и охлаждения силовой электроники. Использованные в автомобиле решения позволят проезжать минимум один круг по гоночной трассе в «боевом» режиме.

Масштабируемая электрическая платформа Williams FW-EVX.

Williams же может предложить Lotus технологии, который легли в основу экспериментальной «тележки» для электромобилей FW-EVX. За счет масштабного использования углепластика, из него сделаны даже поперечные рычаги подвески, она на 40 процентов легче аналогичной платформы от других производителей. Помимо карбона, в конструкции платформы есть и более современные композитные материалы: «плоский» композит 223TM и Racetrack, созданный по технологии инжекционного впрыскивания смолы.

Singer Vehicle Design DLS

Фирма Williams Advanced Engineering уже не раз сотрудничала с автопроизводителями. Так, компания помогла ателье Singer в работе над проектом 500-сильного суперкара на базе классического Porsche 911, Jaguar — в постройке прототипа купе C-X75, а сингапурской Vanda Electrics — в работе над электрическим гиперкаром Dendrobium.

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