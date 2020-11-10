Nissan решил продавать X-Trail с помощью тест-драйва Toyota RAV4

Начиная с декабря, более 500 американских дилеров марки предоставят возможность клиентам взять на тест-драйв новый RAV4, чтобы покупатели смогли оценить различия между моделями.
По словам вице-президента Nissan по продажам Джуди Уиллер, после того как потенциальные покупатели сравнят друг с другом Rogue и RAV4, они будут в восторге от «уникального дизайна, передовых технологий, ценовой политики» марки, и в конечном итоге сделают выбор в пользу Ниссана.
Представители Toyota отметили, что в курсе о новой стратегии конкурентов. В компании уверены, что несмотря на оригинальный ход, покупатели выберут RAV4, самый продаваемый компактный кроссовер в США.
Объявлены цены на улучшенный Nissan X-Trail для России
В середине июля компания Toyota представила две новые комплектации для кроссовера RAV4. В России модель стала доступна в версии «Престиж Safety» с двухлитровым мотором и вариатором по цене от 2 531 000 рублей. Автомобиль с 2,5-литровым агрегатом и восьмиступенчатым автоматом можно купить в исполнении «Престиж» от 2 555 000 рублей.
В октябре в открытой базе Федерального института промышленной собственности появились изображения кроссовера Nissan X-Trail четвёртого поколения, известного за пределами России под именем Rogue. Но когда новинка прибудет в Россию, пока неизвестно.