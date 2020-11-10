Nissan решил продавать X-Trail с помощью тест-драйва Toyota RAV4

Начиная с декабря, более 500 американских дилеров марки предоставят возможность клиентам взять на тест-драйв новый RAV4, чтобы покупатели смогли оценить различия между моделями.

По словам вице-президента Nissan по продажам Джуди Уиллер, после того как потенциальные покупатели сравнят друг с другом Rogue и RAV4, они будут в восторге от «уникального дизайна, передовых технологий, ценовой политики» марки, и в конечном итоге сделают выбор в пользу Ниссана.

Представители Toyota отметили, что в курсе о новой стратегии конкурентов. В компании уверены, что несмотря на оригинальный ход, покупатели выберут RAV4, самый продаваемый компактный кроссовер в США.