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15:52

Электрическому Volvo XC40 достанется продвинутый медиакомплекс на Andorid

Он будет работать в связке с электронными системами безопасности

Электрический Volvo XC40 получит новую мультимедийную систему на базе Android и сможет обновляться «по воздуху». Комплекс будет работать в связке с активными ассистирующими системами, которые будут получать, например, данные о разрешенной скорости из базы Google Maps.

Батарейный кроссовер Volvo XC40 первым оснастят информационно-развлекательной системой, работающей под управлением Android Automotive OS. Эта автомобильная платформа с открытым исходным кодом поддерживает все основные сервисы Google, специальные приложения и их автоматическое обновление. С экрана мультимедийки будут доступны облачный персональный помощник Google Assistant, картографический сервис Google Maps и магазин приложений Google Play Store.

Нынешние Volvo оснащены медиакомплексом Sensus. Он поддерживает подключения смартфонов по Bluetooth, позволяет автоматически обновлять карты навигационной системы, читать статьи из Wikipedia, делиться с друзьями интересными местами и может быть оборудован 3G-модемом с точкой доступа WiFi.

Голосом в XC40 можно будет управлять климатической установкой и навигационной системой, а также звонить или отправлять сообщения, прослушивать музыку и подкасты в приложениях вроде Spotify. Кроме того, благодаря Google Assistant появится возможность из автомобиля отдавать команды устройствам умного дома

Аналогичная система появится и на электрическом фастбеке Polestar 2, но там графика, судя по всему, будет отличаться от вольвовской.

Одной из особенностей новой медиасистемы станет ее тесная интеграция с электронными помощниками. Так, ассистирующие системы смогут получать от Google Maps информацию об ограничении скорости, данные о резких поворотах или заторах. Наконец, медиакомплекс станет частью сервиса удаленного управления Volvo On Call: с помощью мобильного приложения можно будет проверить уровень зарядки батареи, найти кроссовер на парковке или предварительно прогреть салон в зимнее время.

Ранее Volvo показала несколько эскизов электрического XC40, а также заявила, что модель станет одним из самых безопасных автомобилей в истории бренда. Кроссовер получит усиленный кузов с защитой тягового аккумулятора и салона, а также комплекс активных систем безопасности, работающий под управлением программного обеспечения компании Zenuity, СП Volvo Cars и Autoliv.