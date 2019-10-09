Электрическому Volvo XC40 достанется продвинутый медиакомплекс на Andorid

Одной из особенностей новой медиасистемы станет ее тесная интеграция с электронными помощниками. Так, ассистирующие системы смогут получать от Google Maps информацию об ограничении скорости, данные о резких поворотах или заторах. Наконец, медиакомплекс станет частью сервиса удаленного управления Volvo On Call: с помощью мобильного приложения можно будет проверить уровень зарядки батареи, найти кроссовер на парковке или предварительно прогреть салон в зимнее время.