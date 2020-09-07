Lada XRay оказалась самой невостребованной моделью «АвтоВАЗа»

XRay обновляла антирекорд продаж в январе, когда дилеры реализовали 1239 экземпляров, затем в разгар пандемии коронавируса – апреле (615 штук) и мае (1094 штуки). Летом спрос на модель несколько ожил: в июне удалось продать 1772 автомобиля, а в июле – 1874. Однако в августе продажи вновь снизились, до 1445 реализованных экземпляров.

Всего за восемь месяцев XRay разошлась в количестве 11 970 машин, заняла 20 строчку в общероссийском рейтинге самых продаваемых моделей и последнее место в списке пассажирских автомобилей Lada. Исключение составляет Lada Niva (в прошлом – Chevrolet Niva), которая появилась на рынке только летом (со старта продаж продано чуть более 1,5 тысячи экземпляров).

Для сравнения Granta за восемь месяцев разошлась тиражом 71,9 тысячи экземпляров, Vesta – 60,9 тысячи.

В 2020 году «АвтоВАЗ» подготовил сразу несколько спецверсий для XRay. Например, «молодёжный» XRay Cross Black, а также Instinct, цена которого преодолела психологическую отметку в миллион рублей.