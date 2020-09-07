16:05

Lada XRay оказалась самой невостребованной моделью «АвтоВАЗа»

За восемь месяцев 2020 года модель несколько раз обновляла антирекорд продаж

Lada XRay
Лиза Будрина
2020 год стал для Lada XRay не самым удачным: с января по август хэтчбек несколько раз обновлял антирекорд продаж, а в прошлом месяце оказался на последнем месте в рейтинге пассажирских моделей Lada. Спрос не помогли оживить и специальные версии.

XRay обновляла антирекорд продаж в январе, когда дилеры реализовали 1239 экземпляров, затем в разгар пандемии коронавируса апреле (615 штук) и мае (1094 штуки). Летом спрос на модель несколько ожил: в июне удалось продать 1772 автомобиля, а в июле 1874. Однако в августе продажи вновь снизились, до 1445 реализованных экземпляров.

Всего за восемь месяцев XRay разошлась в количестве 11 970 машин, заняла 20 строчку в общероссийском рейтинге самых продаваемых моделей и последнее место в списке пассажирских автомобилей Lada. Исключение составляет Lada Niva (в прошлом Chevrolet Niva), которая появилась на рынке только летом (со старта продаж продано чуть более 1,5 тысячи экземпляров).

Для сравнения Granta за восемь месяцев разошлась тиражом 71,9 тысячи экземпляров, Vesta 60,9 тысячи.

В 2020 году «АвтоВАЗ» подготовил сразу несколько спецверсий для XRay. Например, «молодёжный» XRay Cross Black, а также Instinct, цена которого преодолела психологическую отметку в миллион рублей.

На сегодняшний день Lada XRay можно купить с бензиновыми двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 106 и 122 лошадиных сил соответственно. Трансмиссии пятиступенчатая «механика» либо «робот». Кроме того, доступен вариант со 113-сильным мотором Renault-Nissan в паре с вариатором Jatco.