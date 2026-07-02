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Опубликовано 02 июля 2026, 06:20
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Юрист раскрыл, какие проверки ждут водителей после изъятия прав в 2026 году

Юрист Воропаев назвал три проверки для водителей лишенных прав в 2026 году. Для восстановления водительского удостоверения после лишения потребуется пересдать теоретический экзамен по ПДД. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев. Он подчеркнул, если права отняли за злостные нарушения, то водителю придется пройти дополнительные проверки.
сотрудник ГИБДД
сотрудник ГИБДД
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«В 2026 году после лишения водительского удостоверения необходимо сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Если речь идет о лишении за управление в состоянии опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования или за употребление алкоголя после ДТП, то в таких случаях помимо сдачи экзамена предусмотрены дополнительные последствия», — отметил адвокат.

По его словам, в таких случаях водителю, кроме сдачи экзамена, нужно пройти медицинскую комиссию и оформить справку — так же, как при первичной выдаче удостоверения. Кроме того, перед обращением в ГИБДД необходимо погасить все имеющиеся задолженности по штрафам. Только после этого можно подавать документы на восстановление права управления.

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Источник:Газета.Ru
Автор:Арина Лысенко
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#ГИБДД
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