Юрист раскрыл, какие проверки ждут водителей после изъятия прав в 2026 году

«В 2026 году после лишения водительского удостоверения необходимо сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Если речь идет о лишении за управление в состоянии опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования или за употребление алкоголя после ДТП, то в таких случаях помимо сдачи экзамена предусмотрены дополнительные последствия», — отметил адвокат.

По его словам, в таких случаях водителю, кроме сдачи экзамена, нужно пройти медицинскую комиссию и оформить справку — так же, как при первичной выдаче удостоверения. Кроме того, перед обращением в ГИБДД необходимо погасить все имеющиеся задолженности по штрафам. Только после этого можно подавать документы на восстановление права управления.

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