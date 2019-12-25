Смотрим, как собирают старые и новые Aston Martin

Более того, его DB4 уже собран и готов: когда нам показали машину, она стояла под яркими лампами отдельного «загончика» Aston Martin Works, пока специалисты подразделения наводили последний марафет.

Рядом подготавливали такие же «четверки» для клиентов из Великобритании, США, Китая и с Ближнего Востока. Мы, конечно, поздравляем владельцев и все такое, вот только жаль, что ездить по дорогам общего пользования на таких машинах они не смогут — не пройдут сертификацию из-за несоответствия современным нормам безопасности.

Заводская реплика Aston Martin DB4 GT Zagato — это облегченная трубчатая рама, кузовные панели из листов алюминия толщиной 1,2 миллиметра, «историческая» техническая начинка (тормоза и элементы шасси, правда, немного осовременены) и рядная «шестерка» с двухискровым зажиганием, разработанная польским инженером Тадеушем «Тадеком» Мареком для оригинального DB4. Агрегат, выдающий 385 сил, работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач и дифференциалом повышенного трения на задней оси.