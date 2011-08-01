Узнаем легкое будущее автомобилей Audi и Lamborghini

Хотите 18 настроек сиденья и массаж – приготовьтесь к тому, что ваша машина поправится как минимум на пару-тройку кило; решили заказать стеклянную крышу и заднюю дверь с электроприводом – добавьте еще десяток… И это без учета бесконечного ужесточения требований к безопасности автомобилей, заставляющее конструкторов разрабатывать сложные конструкции для "правильной" деформации кузова в случае ДТП.

Современные малолитражки весят столько же, сколько премиальные седаны, выпущенные лет 15-20 назад, и именно поэтому автопроизводители с такой гордостью заявляют о снижении массы новой модели на 30-40 килограммов. Или хотя бы на 20 – даже их отвоевать в современном мире, страдающем от избыточного веса, оказывается очень непросто.