Ралли в стране инков

Работа в сервисной зоне, да и вообще на всей территории лагеря, отлажена с маниакальной точностью. Каждый член команды знает, что и как он делает. Никакой суеты и неразберихи. Механики работают, не обращая внимание на снующих по лагерю посетителей и журналистов. Остальные занимаются готовкой, стиркой вещей и уборкой. Вечером — традиционный брифинг перед новым этапом. Иногда рядом с машинами появляются пилоты, которые всегда выглядят уставшими, но с их режимом и нагрузками это неудивительно. Наш импровизированный кемпинг сначала соседствует с японской командой HINO, а затем — белорусской «МАЗ». Следим, как парни за четыре часа приводят в порядок грузовик, пострадавший после столкновения с IVECO, и пытаемся уснуть под звук работающего 900-сильного дизеля. Правда, на третий день в бивуаке можно заснуть, даже если этот самый «МАЗ» начнёт ездить кругами вокруг палатки.