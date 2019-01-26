Ралли в стране инков

Ближе к вечеру бескрайние воды Атлантического океана сменяет суша, и через несколько часов самолёт приземляется в аэропорту Лимы. Перуанская столица встречает уже сгустившимися сумерками и в меру тёплой погодой. Лето в самом разгаре. Отсюда «Дакар 2019» берёт своё начало и здесь же заканчивается, сделав круг длиной пять тысяч километров с разворотом на юге страны — регионе Такна. Маршрут гонки изобилует песчаными спецучастками, проходящими вдоль тихоокеанских пляжей и через пустыни Ики, что делает ралли-рейд похожим на классический африканский «Дакар». До встречи c командой X-raid MINI JCW, по приглашению которой я приехал в Перу, ещё несколько часов. Хочется посмотреть город, но времени на это в жёстком графике, похоже, нет. Хотя, небольшая прогулка всё-таки не повредит.
На следующее утро прощаюсь с цивилизацией и вместе с другими журналистами отправляюсь к бивуаку, разбитому в окрестностях Сан-Хуан-де-Марконы — шахтёрского городка на берегу Тихого океана. До него около 550 километров через пригородный район Чоррильос и дальше на юг: пустыни засушливой косты, города Писко и Ика. За окном мелькают промышленные предприятия, соломенные домики захватчиков земли и безжизненные равнины. Скучно. Хоть как-то оживляют поездку «перебегающие» дорогу песчаные вихри, неожиданно возникающие на пути горы, укутанные в зелень оазисы и места, ради которых туристы и приезжают в Перу. Например, знаменитое плато Наска с гигантскими геоглифами. Только ближе к вечеру мы нагоняем спешащие на отдых «боевые» внедорожники и грузовики — до бивуака осталось совсем чуть-чуть.
Развёрнутый прямо посреди пустыни бивуак уже издалека поражает размерами. При подъезде нас «атакуют» местные жители с просьбой сфотографироваться. Их привлекает каждый автомобиль с символикой «Дакара», ведь здесь ралли-рейд — событие вселенского масштаба. Въезжаем на территорию и удивляемся ещё больше. На огромной стоянке нашлось место бесчисленным «техничкам», машинам обслуживания, моторхоумам и, конечно же, гоночным автомобилям и мотоциклам. Только X-raid привезла в Перу восемь грузовиков (в одном из них оборудована кухня и прачечная) с более чем 60 тоннами запчастей и оборудования, а также команду из 80 человек: гонщиков, механиков, инженеров, собственного повара и обслуживающий персонал. И это без учёта автомобилей для прессы, членов команды и передвижного дома для пилотов. Ничуть не скромничая, «икс-рейдовцы» называют свой лагерь мини-отелем.
Хоть как-то отдохнуть от обилия колёсной техники можно на условной пешеходной зоне, где находится фуд-корт, душ и уборные. Еда и напитки бесплатны, и кормят не хуже, чем в ресторане. Утро можно начать с вкуснейшей пасты, обильно политой томатным соусом с пармезаном, или горячих круассанов. Рядом со столовой установлен большой экран, на котором вечером транслируется обзор завершившегося этапа, а утром рассказывают об особенностях следующего. В целях безопасности по периметру стоянка огорожена забором, а вход охраняется местной полицией — попасть сюда можно только по пропуску или специальному билету. Но судя по разрезанной местами проволоке, такие меры не всех останавливают.
Жизнь на бивуаке подчинена простым правилам, и каждый новый день похож на предыдущий: днём соревнуются гонщики, а вечером за работу принимаются механики. Обычно они идут отдыхать часа в три ночи, чтобы уже в пять начать готовить автомобили к гонке, но если поломка серьёзная, её устранение может затянуться до утра. Воздух вокруг бивуака сотрясают звуки генераторов, двигателей и силовых инструментов, а по дорожкам, проложенным между стоянками команд, туда-сюда снуют гоночные машины; кто-то едет на заправку, а кто-то тестирует технику. После захода солнца спят только пилоты, которым завтра снова придётся следовать одному из слоганов «Дакара» — Go and Challenge Yourself. Мы тоже испытаем себя и поедем в пустыню смотреть на прохождение гонщиками одного из спецучастков.
«Дакар» вживую — совсем не то, что показывают по телевизору. Сначала слышен звук, потом видны клубы пыли, и только после этого показываются гонщики. Они молниеносно проносятся мимо и исчезают за ближайшим холмом. Но даже это секундное действие захватывает. Из-за особенностей маршрута на седьмом этапе мотоциклы и квадроциклы едут по противоположному краю каньона и его руслу, а внедорожники — только по руслу. Внезапно начинается песчаная буря, и на этом для нас, как зрителей, гонка заканчивается. Возвращаемся на бивуак.
Уже на стоянке находим время, чтобы понаблюдать, как работают механики, изучить особенности организации командного пространства и побольше узнать о «боевых» MINI. Стоянка X-raid разделена на несколько зон. В первой обслуживают три багги, во второй — пять полноприводных JCW Rally, в третьей — прототип российской команды Moscow Rally Team. MINI John Cooper Works Buggy — заднеприводные, с трубчатой стальной рамой, карбон-кевларовым кузовом, длинноходной подвеской, системой подкачки колёс с управлением из салона и 355-сильными дизельными двигателями на базе серийного блока BMW объёмом 3,0 литра. Прототипы MINI John Cooper Works Rally похожи на багги, они тяжелее, но оснащены полным приводом. По правилам «Дакара», двигатели всех автомобилей должны переваривать обычное местное топливо.
Работа в сервисной зоне, да и вообще на всей территории лагеря, отлажена с маниакальной точностью. Каждый член команды знает, что и как он делает. Никакой суеты и неразберихи. Механики работают, не обращая внимание на снующих по лагерю посетителей и журналистов. Остальные занимаются готовкой, стиркой вещей и уборкой. Вечером — традиционный брифинг перед новым этапом. Иногда рядом с машинами появляются пилоты, которые всегда выглядят уставшими, но с их режимом и нагрузками это неудивительно. Наш импровизированный кемпинг сначала соседствует с японской командой HINO, а затем — белорусской «МАЗ». Следим, как парни за четыре часа приводят в порядок грузовик, пострадавший после столкновения с IVECO, и пытаемся уснуть под звук работающего 900-сильного дизеля. Правда, на третий день в бивуаке можно заснуть, даже если этот самый «МАЗ» начнёт ездить кругами вокруг палатки.
В предпоследний день гонки у нашей группы не получилось добраться до очередного спецучастка. Штурмующие дюны внедорожники мы не увидели, но компенсировали это поездкой в находящийся недалеко от бивуака заповедник Паракас. Национальный парк занимает площадь 335 тысяч гектаров и представляет собой соляную пустыню, омываемую водами Тихого океана. В Паракасе обитает самая большая колония морских львов и находится одна из достопримечательной Перу — Андский канделябр. Но больше всего, конечно, впечатляют виды, что открываются с побережья!
Финальный, десятый этап «Дакара» раскрыл ралли-рейд во всей красе. Думаю, атмосферу гонки, особенно когда участники проезжают от зрителей на расстоянии в несколько метров, не передать никакими словами. Приветственные возгласы, взмывающий вверх песок, рёв двигателей, и машины одна за другой скрываются за дюнами. Кто-то застреваете в песке прямо на первом подъёме, но под одобрительные крики зрителей всё-таки преодолевает его. На «Дакаре» нет победителей и проигравших. Цифры в финальных рейтингах весьма условны. Сюда приезжают за другим: найти предел своих возможностей и во что бы то ни стало доехать до финиша. И если не получится, уверен, многие из гонщиков с нетерпением будут ждать следующей гонки. Будет ждать её и команда X-raid, пилот которой Нани Рома в этом году занял второе место в зачёте внедорожников.
Через несколько дней после торжественного финиша в Лиме прототипы X-raid и автомобили других участников марафона погрузят на корабль и отправят в Европу. Там после ремонта техники и тестов начнется подготовка к следующему «Дакару». Никто не знает, каким он будет, но уж не скучным — это точно.