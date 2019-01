Ралли в стране инков

Жизнь на бивуаке подчинена простым правилам, и каждый новый день похож на предыдущий: днём соревнуются гонщики, а вечером за работу принимаются механики. Обычно они идут отдыхать часа в три ночи, чтобы уже в пять начать готовить автомобили к гонке, но если поломка серьёзная, её устранение может затянуться до утра. Воздух вокруг бивуака сотрясают звуки генераторов, двигателей и силовых инструментов, а по дорожкам, проложенным между стоянками команд, туда-сюда снуют гоночные машины; кто-то едет на заправку, а кто-то тестирует технику. После захода солнца спят только пилоты, которым завтра снова придётся следовать одному из слоганов «Дакара» — Go and Challenge Yourself. Мы тоже испытаем себя и поедем в пустыню смотреть на прохождение гонщиками одного из спецучастков.