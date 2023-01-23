Стероидный Corvette, жар-птица Pontiac, 911 Turbo из «Плохих парней» и другие горячие новинки

Можете сравнить эти новинки с Детройтом того же года. Во-первых, обращает на себя внимание огромная активность европейцев в Северной Америке. А во-вторых, Детройт уже не выглядит единственной стоящей выставкой США. Ведь в Лос-Анджелесе показали кое-что даже круче…

Chevrolet Camaro

Завод в Квебеке начал выпускать Camaro четвёртого поколения в ноябре 1992 года, но под премьерный показ концерн General Motors зарезервировал место в комплексе Los Angeles Convention Center. Автомобиль продвигали как спорткар на каждый день, хотя в какой-то мере этим слоганом пытались нивелировать простодушие Camaro. Большинство внешних кузовных панелей хоть и были сделаны из лёгкого композитного материала, но под ними пряталась заднеприводная платформа предшественника с задней зависимой подвеской.