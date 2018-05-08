Провалившиеся в США

Американский рынок только на первый взгляд кажется простым: с одной стороны, он прощает не самые изысканные материалы, но, с другой – не терпит сумасшедших наценок. На первый взгляд, открыт для высоких технологий, но только если они подаются в правильной упаковке. Иными словами, порой запросы американцев специфичнее, чем у главного героя «50 оттенков серого». Следующие 10 автомобилей создавали специально, чтобы покорить один из самых прибыльных рынков планеты. Но что-то пошло не так.

Lexus HS 250h

Завидев, что и Toyota Prius, и Lexus CT 200h пользуются в Штатах популярностью, японцы решили вывести на рынок нечто среднее – нечто более просторное, как «Приус», но при этом достаточно роскошное. Так был рожден HS 250h – компактный седан с силовой установкой от гибридной Toyota Camry. Казалось бы, это стопроцентный хит… но успеха HS не снискал: места сзади по-прежнему было мало, а цена на машину была очень нескромной (с опциями – подавно). В итоге HS 250h продержался на американском рынке всего три года, с 2009 по 2012-ый. Зато машину тепло приняли в Японии, где она появилась чуть позже и продавалась вплоть до недавнего времени.

Toyota T100

Выпускаемая с 1992 по 1998 год Toyota T100 была выносливой, практичной и даже экономичной – именно то, что нужно для бесконечно влюбленной в пикапы Америки. Но, как показала практика, этого было недостаточно: во-первых, машина, даже будучи крупнее Tacoma, оказалась слишком маленькой для своего сегмента – что критически важно для североамериканского рынка, - а, во-вторых, она не имела в арсенале двигателя V8, который является обязательным атрибутом данного класса. Поэтому той популярности, на которую рассчитывали в Toyota, модель не получила. Для наглядности: в самый успешный год, 1996-ой, было продано около 40 тысяч экземпляров Т100 – в то время, когда Ford-ов F-серии было реализовано в 20 раз больше, а «Доджей» RAM – больше почти в 10 раз.

Acura ZDX

После появления, как скоро выяснилось, успешного BMW X6, об идее купеобразного премиум-кроссовера не задумывался только ленивый. Не стала исключением и компания Acura, которая к 2009 году подготовила свой ответ немецкому конкуренту. И хотя дизайн автомобиля получился достаточно интересным, а цена была вполне привлекательной, на рассчитываемые объемы продаж кроссовер так и не вышел. Поэтому уже в 2012 году было объявлено, что выпуск ZDX скоро будет прекращен. Собственно, это и случилось в 2013 году. Официально, помимо Северной Америки, модель больше нигде не продавалась.

Subaru Baja

Достаточно известный прокол Subaru, случившийся в начале 2000-х. Четырехдверный компактный пикап Baja должен был стать мультифункциональным автомобилем для американских семей, но стал огромной дырой в бюджете американского подразделения компании: вместо запланированных 24 тысяч автомобилей ежегодно, Subaru продала лишь 30 тысяч экземпляров Baja… за все годы производства, с 2002 по 2006-ой. Львиная доля этих машин, оснащенных четырехцилиндровыми оппозитными двигателями объемом 2,5 литра, была продана в США, но модель также поставлялась в Канаду, Чили, ЮАР… и Германию.

Volkswagen Routan

Уже первые рецензии на совместное детище концернов Volkswagen и Fiat-Chrysler были разгромными: журналисты писали, что автомобиль унаследовал худшее от обеих компаний – непомерный расход топлива типично американского минивэна и пресную внешность, свойственную «Фольксвагенам». Американцы же были не столь категоричны и худо-бедно машину покупали. Но к 2013 году продажи упали окончательно (а выпускался Routan с 2008 года) и компании приняли решение свернуть производство, а непроданные экземпляры распределить по нескольким избранным дилерским центрам и корпоративным автопаркам.

Suzuki XL7

Если первое поколение XL7 представляло собой удлиненную Grand Vitara, вторая генерация была самостоятельной моделью, созданной в сотрудничестве с General Motors. Несмотря на то, что платформа была позаимствована у тогдашних Opel Antara и Chevrolet Equinox, кузов, достаточно просторный для трех рядов сидений, был разработан Suzuki самостоятельно. Но этот фактор не сыграл на руку XL7: уже в первый год продаж, 2006-ой, стало понятно, что большой кроссовер американцам пришелся не по душе, поэтому 2009 год стал последним в его жизни. И даже победа в Пайкс-Пик 2007 года (с рекордным временем на то время) не сделала погоды.

Nissan Murano CrossCabriolet

Murano CrossCabriolet некоторые считают самым спорным автомобилем XXI века, и на то есть объективные причины – много ли в мире кроссоверов с электронно-складываемой крышей и багажником, в который влезет всего-то пара небольших сумок? Рассчитанный для жизни у теплых вод Западного Побережья, Murano CrossCabriolet так и не стал хитом: слишком странный, слишком непрактичный, слишком тяжелый, слишком дорогой. Результат соответствующий – короткий жизненный цикл с 2010 по 2015 год. Но вот что интересно: на вторичном рынке CrossCabriolet нынче стоит ощутимо дороже, чем обычные Murano с похожим пробегом. Неужто фактор эксклюзивности теперь будет играть ему на руку?

Chrysler TC by Maserati

Элегантные кабриолеты Chrysler TC производились в Италии, на мощностях знаменитой компании с трезубцем на эмблеме, но технически это был типичнейший Chrysler LeBaron того времени (на который, если что, ставился и двигатель Mitsubishi). При этом модель позиционировалась как флагман модельного ряда Chrysler с соответствующей ценой в районе 35 тысяч долларов – немалая сумма по меркам 1989-1991 годов. Поэтому особо популярной модель не была. К тому же, из-за особенностей итало-американского производства, машина вышла на рынок на 2 года позже запланированного срока, будучи порядком устаревшей. В общем, судьба у ТС примерно такая же, как у Cadillac Allante с кузовом Pininfarina – роскошный провал.

Peugeot 505

Поправка: Peugeot 505 заведомо не создавался только для американского рынка, но именно эта модель стала той последней каплей, которая вынудила французского автопроизводителя свернуть продажи в США. На то было несколько причин: во-первых, Peugeot очень дорого обходилось производство кузовов 505 для американского рынка, которые изготавливали на Мартинике с учетом требований безопасности в Северной Америке; во-вторых, из-за описанной выше экономии Peugeot пришлось урезать количество дилерских центров и станций обслуживания – в итоге машины «Пежо» могли продавать, например, в автосалонах Suzuki… Ну и в-третьих, надежность 505-ой модели была значительно слабее, чем у ее предшественника. Потому нынче Peugeot в США не продаются.

Yugo GV

История адаптации к рынку США автомобиля Zastava Koral, который по ту сторону океана известен просто как Yugo, заслуживает полнометражного фильма. Сначала знаменитый импортер Малколм Бриклин, в том числе приведший в Штаты Subaru, привез Yugo в первоначальном виде, но продавать его не получилось, так как машина не соответствовала экологическим требованиям. Только-только подогнали хэтчбек по экологии – было введено эмбарго на товары из Югославии. В общем, с 1985 по 1992 год в Штаты отправили 141 651 автомобиль Yugo, который сейчас на вторичке там стоит едва дороже чашки кофе – всему виной ужасная репутация хэтча, который не отличался ни надежностью, ни комфортом.

Иллюстрации: Компании-производители