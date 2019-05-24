Ринг, бигфуты и дым

Король вернулся
300-сильный хот-хэтч Renault Megane RS вернул себе звание быстрейшей переднеприводной машины Нюрбургринга. Он почти на четыре секунды опередил предыдущего рекордсмена — Honda Civic Type-R, проехав «Северную петлю» за 7 минут 40,1 секунды. Как это было смотрите в этом ролике:
Монстр-рекордсмен
Бигфут установил мировой рекорд Гиннесса, перепрыгнув семь монстр-траков. Машина пролетела 44 метра — неплохо для пятитонной махины, пусть и оснащенной 1500-сильной силовой установкой.
Боком в дальнобой
2400 лошадиных сил, 5400 Нм крутящего момента, три турбины и семь рекордов знаменитой «Гонки к облакам» — американского соревнования по подъему на гору Пайкс Пик. В ролике этот крутейший грузовик, принадлежащий гонщику и каскадеру Майку Райану, дрифтит, нарезает «пончики» и вообще ведет себя безумно.
Ролики
Очень веселый ролик от австралийского подразделения Suzuki: для рекламы внедорожника Jimny нового поколения в компании решили сделать роликовые коньки, полностью повторяющие сам автомобиль. У роликов поворачиваются колеса, работают фары и огни заднего хода!
Лучшая противоугонка
Реклама «заряженного» седана Jetta GLI от американского отделения Volkswagen. Машина оснащается 230-сильным турбомотором, который можно заказать как с преселективом DSG, так и с шестиступенчатой механикой. Ее-то в этом ролике компания и рекламирует, как идеальное противоугонное средство в США. Где случаи того, что преступники не могли угнать машину из-за МКП и правда не редкость.
Магия!
Рекламный ролик индийского подразделения Kia, который менее чем за два месяца собрал почти 300 миллионов просмотров. Он приурочен к выходу марки на рынок этой страны и, как говорят в компании, демонстрирует образное описание ценностей, на которые опираются дизайнеры Kia. Так, например, образ балерины должен намекнуть на точность и грацию, футболистов — на мастерство и стремление к победе, колибри — на стремительность и идеальный баланс. Все это сливается вместе и получается автомобиль бренда, в данном случае – Stinger.
Дорогу сараям
Компания Alpina решила потроллить над Porsche и Mercedes-Benz, заявив, что обычный универсал уделает не только хардкорный 911 GT3 RS, но и Mercedes-AMG GT R. 608-сильный универсал может разгоняться до 322 километров в час — производитель называет автомобиль самым быстрым в классе, а его максималка на 10 километров в час больше, чем у «Порше» и на четыре, чем у «Мерседеса».
Свобода!
22 мая Дитер Цетше ушел с должностей руководителя концерна Daimler и компании Mercedes-Benz, которые он занимал более 10 лет. В связи с этим марка BMW решила выпустить шуточное поздравление, намекнув, что теперь топ-менеджер волен делать все, что пожелает. Даже в открытую ездить на автомобилях BMW!