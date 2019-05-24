Ринг, бигфуты и дым

Магия!

Рекламный ролик индийского подразделения Kia, который менее чем за два месяца собрал почти 300 миллионов просмотров. Он приурочен к выходу марки на рынок этой страны и, как говорят в компании, демонстрирует образное описание ценностей, на которые опираются дизайнеры Kia. Так, например, образ балерины должен намекнуть на точность и грацию, футболистов — на мастерство и стремление к победе, колибри — на стремительность и идеальный баланс. Все это сливается вместе и получается автомобиль бренда, в данном случае – Stinger.