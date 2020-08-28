Сразу три рекорда скорости, прыжки через трамплин и китайский авторазговорник: самые интересные ролики месяца

Август — месяц рекордов. Было установлено несколько рекордов скорости: например, самый быстрый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания развил 757 километров в час, а Porsche Panamera на «Северной петле» Нюрбургринга оказалась быстрее Корвета. Модель обогнала своего предшественника на 13 секунд, проехав круг за 7 минут 29,81 секунды. Полный онборд заезда в этом ролике:

На заднем колесе

Еще одно достижение — рекорд скорости при езде на заднем колесе мотоцикла. Особенностью трюка стало то, что пилот находился в седле байка, а свешивал ноги через руль. Мотоциклист на «литровом» спортбайке Suzuki GSX-R1000 K3 разогнался до 175,785 километра в час.

Безумная тележка

Более странный рекорд установил садовник из британского Оксфордшира Кевин Никс, разогнавшись на самодельной тележке до 72 километров в час. В скором времени он попробует повторить свое достижение, но уже в присутствии наблюдателей из Книги рекордов Гиннесса.

Изнутри

Необычный ролик снял автор YouTube-канала Warped Perception / YouTube: сначала он показал, что происходит внутри шины во время движения автомобиля, а потом то, как выглядит изнутри взрыв покрышки, не выдержавшей бернаут.

Kia и трамплин

Компания Kia сняла интересный промо-ролик седана K5. В видео два автомобиля одновременно прыгают через десятиметровый трамплин, в то время как третий делает между рампами полицейский разворот.

По вертикали

Компания Ford продолжает демонстрировать возможности нового Bronco. В этот раз производитель показал, как внедорожник взбирается практически по отвесным скалам в окрестностях знаменитого Моаба (штат Юта, США) и проходит сложные внедорожные участки без какой-либо помощи.

Тесла в огне

Блогеры собрали картонную копию Tesla Cybertruck, загрузили в нее 20 000 спичек в качестве «реактивного» двигателя и отправили покорять «мертвую петлю».

Произношение

Ролик про то, как в Китае произносят названия автомобильных брендов. Так, например, марка Haval транскрибируется в «ха-фу», Benz (от Mercedеs-Benz) — в «бен-чи», а Lexus — «лей-кё-са-си». Весьма познавательно.

Нижегородский дрифт

В этом ролике собрали самые интересные и захватывающие моменты второго этапа Российской дрифт-серии, прошедшего на Нижегородском кольце N-Ring Circuit. Победителем стал Алексей Головня, выступающий на 1000-сильной Toyota GT86 с культовым мотором 2JZ-GTE под капотом.