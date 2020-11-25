Составлен рейтинг надежности экомашин на основе отзывов 18 тысяч владельцев

В рейтинге учли отзывы более чем 18 тысяч автомобилистов, которые поделились мнением о 218 электрических моделях 31 марки. Владельцы рассказали о неисправностях, с которыми столкнулись в течение года, а также раскрыли стоимость ремонта.
10 место: Mitsubishi Outlander PHEV (с 2014 года)
Последним в списке лидеров оказался гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander, надежность которого оценили на 97,8 процента. Хотя 14 процентов владельцев пожаловались на неисправности, все они оказались незначительными: проблемы возникали с кузовом, отделкой салона и электрикой, не связанной с работой мотора. В среднем ремонт занимал не больше дня и большинстве случаев проводился по гарантии. Однако некоторым владельцам пришлось выложить до 750 фунтов стерлингов (75,8 тысячи рублей по текущему курсу).
Mitsubishi
9 место: BMW i3 (с 2013 года)
Электрокар BMW i3 собрал жалобы от 13 процентов хозяев и получил рейтинг 97,9 процента. В основном проблемы касались мультимедийки или навигатора, а также отделки интерьера. Все машины по-прежнему оставались на ходу, треть была отремонтирована менее чем за день, однако некоторые провели в сервисе более недели. Неполадки исправили бесплатно.
BMW
8 место: Honda CR-V Hybrid (с 2018 года)
Бензоэлектрический CR-V получил аналогичную оценку — 97,9 процента. Несмотря на то, что о дефектах Хонды рассказали только восемь процентов владельцев, в одном из случаев проблема затронула электромотор. Ремонт по гарантии занял менее одного дня.
Honda
7 место: Toyota Corolla (с 2018 года)
Еще один японский гибрид оказался в числе надежных с рейтингом 98,4 процента. Всего пять процентов владельцев рассказали о неисправностях, а единственным слабым местом оказалась 12-вольтовая батарея. Все «Короллы» починили бесплатно, однако в сервисе они провели в среднем по две недели.
Электрокары и гибриды впервые стали популярнее дизелей
Toyota
6 место: Hyundai Kona Electric (с 2018 года)
Следующая строчка рейтинга досталась южнокорейскому электрокару, который обновился на прошлой неделе. Рейтинг надежности кроссовера составил 98,5, а о проблемах сообщили семь процентов водителей. Во всех случаях речь шла о вспомогательной батарее. Дефект устраняли бесплатно примерно за неделю.
Hyundai
5 место: Lexus RX (с 2016 года)
Пятым в списке стал Lexus RX с бензоэлектрической силовой установкой. Надежность «Лексуса» оценили на 99,1 процента на основе жалоб от четырех процентов пользователей. Все неисправности касались электроники, которую удавалось починить за день по гарантии.
Lexus
4 место: Toyota RAV4 (с 2019 года)
Гибридному RAV4, набравшему 99,2 процента, досталось четвертое место. У кроссовера пятого поколения также оказался проблемный аккумулятор, который выходил из строя в семи процентах случаев. Однако ремонт занял не более одного дня и был проведен бесплатно.
Toyota
3 место: Lexus NX (с 2014 года)
Последним в тройке лидеров стал еще один Lexus — NX с рейтингом надежности 99,3. Лишь шесть процентов владельцев пожаловались на проблемы, причем чаще всего они касались мультимедийной системы, навигатора или кузова. Все неисправности были устранены за день или меньше по гарантии.
Lexus
2 место: Tesla Model 3 (с 2019 года)
Вторую строчку заняла американская Tesla Model 3 с результатом 99,4 процента. Недавно переживший рестайлинг электрокар оказался одной из самый надежных моделей, на незначительные поломки которой пожаловались пять процентов пользователей. Починка Model 3 занимала не более одного дня без каких-либо затрат для владельцев.
Tesla
1 место: Toyota Yaris Hybrid (2011-2020 годы)
Лидером рейтинга стал гибридный Toyota Yaris с рейтингом надежности 99,5 процента. О проблемах с компактным автомобилем рассказали пять процентов автомобилистов. Какие именно неисправности заметили владельцы, не сообщается, однако все машины оставались на ходу и были бесплатно отремонтированы менее чем за день.
Toyota
На основе тех же отзывов от владельцев издание перечислило также самые ненадежные электрифицированные автомобили. Несмотря на первые места в основном рейтинге, анти-лидерами также оказались Toyota и Tesla. Третье место с рейтингом 94,6 процента досталось гибридному Toyota Prius, который ломался в 14 процентах случаев.
На второй строчке оказался электрический MG ZS EV с результатом 89,4 процента, а первое место досталась Tesla Model S (85,7 процента): оказалось, что с проблемами с «Теслой» столкнулись 60 процентов автомобилистов. Ремонт занимал более недели и в семи процентах случаев обошелся в сумму от 50 до 100 фунтов стерлингов (5–10,1 тысячи рублей).