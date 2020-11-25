Составлен рейтинг надежности экомашин на основе отзывов 18 тысяч владельцев

В рейтинге учли отзывы более чем 18 тысяч автомобилистов, которые поделились мнением о 218 электрических моделях 31 марки. Владельцы рассказали о неисправностях, с которыми столкнулись в течение года, а также раскрыли стоимость ремонта.

10 место: Mitsubishi Outlander PHEV (с 2014 года)

Последним в списке лидеров оказался гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander, надежность которого оценили на 97,8 процента. Хотя 14 процентов владельцев пожаловались на неисправности, все они оказались незначительными: проблемы возникали с кузовом, отделкой салона и электрикой, не связанной с работой мотора. В среднем ремонт занимал не больше дня и большинстве случаев проводился по гарантии. Однако некоторым владельцам пришлось выложить до 750 фунтов стерлингов (75,8 тысячи рублей по текущему курсу).