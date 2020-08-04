Эксперимент Bertone, с которого началась жизнь Citroen BX

Для автомобильных энтузиастов Марчелло Гандини не нуждается в представлении. Имя итальянского дизайнера прогремело на весь мир, когда в 1966 году на Женевском автосалоне дебютировал первый суперкар — Lamborghini Miura. Именно после успеха Miura Нуччо Бертоне, основатель одноименной студии, сполна осознал, какое сокровище ему досталось в лице Марчелло Гандини. И все важнейшие проекты доверял именно ему.

В том числе и проект, в который компания Bertone ввязалась в 1967 году. Британская газета Daily Telegraph в лице редактора Джона Энсти проводила конкурс среди автомобильных студий. Техническое задание было простым и сложным одновременно — создать «идеальный британский GT», использовав в качестве базы Jaguar E-Type. Нуччо Бертоне посчитал, что если его студия победит в этом конкурсе, то сможет наладить сотрудничество с Jaguar.