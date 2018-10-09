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10:05

Громыхало

Длительный тест одного из самых быстрых кроссоверов в мире — Mercedes-AMG GLC 63 S. Первые впечатления

© Вячеслав Крылов
Ефим Репин
Пять дней. Столько Mercedes-AMG GLC 63 S пробыл королем — самым быстрым кроссовером в мире. Пятого апреля 2017 года он праздновал победу: шутка ли — 3,8 секунды в разгоне с нуля до ста километров в час на двухтонном автомобиле! Но уже 10 апреля на эту стройную и сдержанную, как берлинская телебашня вечеринку немецких бюргеров ввалился Jeep Grand Cherokee Trackhawk. И понеслось!

Этот грубоватый рэднек с перекачанными синтольными мышцами перебил немцам все бокалы и сломал кубок за первое место — мол, подвинься-ка, сынок. Американец оказался не только на 200 с лишним сил мощнее, но и на «десяточку» быстрее. И пусть эту разницу можно отыграть лишь в идеальных климатическо-астрологических условиях полигонов и дрэг-стрипов, но это уже мало кого интересует — факт остается фактом. Затем, правда, в их тусовку ворвался безумно экспрессивный итальянец Lamborghini Urus, разом оставив не у дел их обоих, но это, как говорится, уже совсем другая история.

Столько проехал Mercedes-AMG GLC 63 S за первые две недели теста

С другой стороны, это совершенно не тот случай, когда «Мерседесу» стоит расстраиваться. Ведь он всего лишь на две десятые секунды медленнее самого «Ламбо» (боже, да как вообще в реальной жизни можно почувствовать такую микроскопическую разницу), но при этом быстрее всех остальных самых крутых парней этого сегмента рынка. 510-сильный Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio набирает «сотню» за 3,9 секунды, 550-сильный Porsche Cayenne Turbo и 608-сильный Bentley Bentayga — «всего-то» за 4,1 секунды, а 575-сильный BMW X5 M — за бесконечные 4,2 секунды.

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Будь это обычные спорткары, мы бы ответили на сообщение, что кто-то сделал кого-то на целую «десятку», вежливым кивком — молодцы, конечно. Но когда речь идет о высоких тяжеленных машинах, которые обходят эти самые спорткары, это всегда своя, особенная магия. Ведь их нужно не только научить разменивать первые сто километров в час быстрее, чем ты успеешь прочитать их название на корме, но и поворачивать.

И очень интересно, как с такими автомобилями можно ужиться в городе. Вот и проверим. Но только есть одна небольшая проблемка: в линейке Mercedes-AMG сразу два «заряженных» GLC — обычный и купеобразный. Какой из них брать на наш очередной длительный тест? Ответ очевиден — оба!

Пусть первым у нас на тесте будет обычный (если это слово вообще хоть как-то применимо к AMG-автомобилям) GLC 63 S. Серый металлик, раздутые колесные арки, 21-дюймовые черные диски на резине Pirelli P Zero высотой с пачку стодолларовых купюр, задние колеса с отрицательным развалом, приземистый силуэт, черная решетка радиатора и карбон — атлет в обтягивающей футболке.

На его фоне GLC Coupe мне нравится меньше. Особенно в белом цвете, на котором почти не видно выштамповок на боковинах кузова. Да и еще этот задний спойлер — словно «утиный хвост» после болезни — смотрится тут чужеродной самоделкой. В общем, купе-кроссовер выглядит не так внушительно и угрожающе, как «стандартный» пятидверный собрат.

Интерьеры наших AMG-кроссоверов оформлены по-разному. Если обычный GLC 63 отделан черно-белой кожей в сочетании с карбоновыми вставками, то салон купе – черно-красный с элементами из дерева. Что из этого выглядит красивее – дело вкуса, но мой личный голос уходит «углепластиковому» варианту.

Но на самом деле все эти фенечки не имеют никакого смысла, ведь самое важное у этих автомобилей под капотом. А там — четырехлитровая битурбо-«восьмерка», которая есть уже почти на всех моделях «Мерседеса», включая «цэшку», «Гелик» и суперкар AMG GT. Двигатель тут выдает 510 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, работая в паре с девятиступенчатым автоматом AMG Speedshift MCT с пакетом «мокрых» фрикционов вместо гидротрансформатора.

Полный привод — тот самый «ФирМатик плюс» от безумного E 63, который может мести хвостом похлеще вашего любимого золотистого ретривера. Здесь многодисковая электронноуправляемая муфта по центру и дифференциал с электронным управлением и возможностью 100-процентной блокировки сзади, но вот отключаться полный привод, как на «ешке», не умеет. Потому что дрифтящий по треку кроссовер — это было бы забавно, но для вседорожника все же, наверное, перебор.

Я бы мог вам еще рассказать про усиленные поворотные кулаки, другие шаровые, сайлентблоки, задний редуктор от того же E 63, трехкамерную пневмоподвеску и еще кучу других интересных штуковин для зануд, но кому какое до этого дело, когда перед тобой AMG-машина на полтысячи «кобыл». Поэтому поступаю, как любой нормальный человек в такой ситуации — сажусь за руль и запускаю двигатель!

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Традиционная табличка в моторном отсеке: двигатель нашего GLC собирала Ева Шатц

Этот звук божественно прекрасен: мотор взревает голодным тигром, которому наступили на хвост, и начинает басовито бурчать на холостых оборотах. Это можно описывать бесконечно долго, упражняясь в красивости сравнительных оборотов, но, как говорятся, лучше один раз услышать. Поэтому вот, сделайте колонки погромче:

Потом нужно нажать еще одну кнопочку на центральной консоли, делая голос опционального спортивного выпуска (который стоит почти сто тысяч рублей) еще громче и сочнее. Даже на скорости пять километров в час звук кипящей лавы возвестит всем вокруг о вашем приближении за сотню метров, а уж если вдавить педаль в пол… Рычащие плевки разъяренного великана при каждой смене ступени и «перекатывающиеся» отстрелы при сбросе газа, словно камнепад.

При этом звука здесь именно столько, сколько нужно. От него не устаешь даже в спорт-режиме. Класс!

Ускорение — мама дорогая! Это очень быстро даже когда просто чуть касаешься педали газа, а уж решиться поехать на все деньги… Это взрыв, выстрел, переход в гиперпространство — называйте как хотите. Но меньше четырех секунд в разгоне с места до «сотни» и правда ощущаются как миг (мне кажется, я даже моргаю медленнее). Включаем лонч-контроль, газ до упора, бросаем тормоз и раз — сто километров в час, два — почти двести, три — подсознание рисует в голове лицо самого счастливого на свете гаишника.

Такой расход на 100 км пробега показал Mercedes-AMG GLC 63 S в первые две недели теста

Отпускаем газ, выдыхаем, делаем селфи безумного улыбающегося лица и повторяем все это еще один-два раза. Не потому, что трансмиссия или двигатель перегреются и не справятся с перегрузками, а потому, что вам просто не хватит топлива. 25 литров, конечно же, 98-го (а то и «сотого») при интенсивной езде? Да раз плюнуть.

Но самое крутое, что этот безумный монстр может не только вышибать из вас дурь при езде по прямой — он еще умеет поворачивать! Тяжелый руль — сама информативность: мгновенные реакции на повороты «баранки» и идеальное чувство дороги и автомобиля. Это просто праздник какой-то, который омрачает лишь указатель запас топлива, уж слишком быстро стремящийся к нулевой отметке. А в остальном AMG-вариант GLC — крут. Вот уж не подумаешь, что так может ехать двухтонный высокий вседорожник.

Но вот российские дороги, а точнее их покрытие, Mercedes-AMG GLC 63 S не очень любит. Потряхивает на мелочах даже в комфортном режиме мехатронного шасси, а на острых неровностях и ямах посерьезнее громко «бахает». Правда, до откровенного дискомфорта дело доходит только в режиме «сам дурак», когда переборщишь со скоростью, явно недооценив степень убитости дороги.

AMG-вариант GLC оказался настолько крутым, что вылезать из-за руля совершенно не хочется. Техническая начинка обычного кроссовера и его купе-варианта — одинаковая, и едут они соответствующе. Поэтому выбирать здесь нужно только ориентируясь на дизайн. Лично для меня выбор очевиден — только «классический» пятидверный вариант безо всяких модных ниспадающих крыш.

К тому же он еще и дешевле — 8 974 313 рублей против 9 110 301 рублей за купе. Да-да, именно столько стоят тестовые автомобили. А пока у меня есть время отойти от шока и попривыкнуть к бешеному характеру AMG (а это вообще возможно?), чтобы во второй части рассказать про стоимость владения такой машиной, сравнить ее с конкурентами и подвести итоговые впечатления.

Технические характеристики Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+

Бензин 4.0
Тип двигателяБензиновый битурбо V8
Рабочий объем3982 см³
Макс. мощность, л.с./об/мин510/5500-6250
Макс. момент, Нм/об/мин700/1750-4500
Тип приводаПолный
Трансмиссия9АКП
Передняя подвескаНезависимая многорычажная, пневматическая
Задняя подвескаНезависимая многорычажная, пневматическая
ТормозаДисковые вентилируемые спереди и сзади
Габариты (ДхШхВ), мм4656х1890х1639
Колесная база, мм2873
Масса, кг.2010
Макс. скорость, км/ч250
Разгон 0-100 км/ч, с3,8
Расход топлива (комб.), л/100 км10,7
Емкость топливного бака, л.66
Дорожный просвет, мм.158
Объем багажного отделения, л.550/1600
Цена, рублейот 7 830 000
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