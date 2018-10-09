Будь это обычные спорткары, мы бы ответили на сообщение, что кто-то сделал кого-то на целую «десятку», вежливым кивком — молодцы, конечно. Но когда речь идет о высоких тяжеленных машинах, которые обходят эти самые спорткары, это всегда своя, особенная магия. Ведь их нужно не только научить разменивать первые сто километров в час быстрее, чем ты успеешь прочитать их название на корме, но и поворачивать.

И очень интересно, как с такими автомобилями можно ужиться в городе. Вот и проверим. Но только есть одна небольшая проблемка: в линейке Mercedes-AMG сразу два «заряженных» GLC — обычный и купеобразный. Какой из них брать на наш очередной длительный тест? Ответ очевиден — оба!