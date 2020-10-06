Почему BMW 8 серии Gran Coupe дороже Audi A7 на 2,5 миллиона?

И решение сделать вид, что прямо сейчас жизненно важно ответить в мессенджере, а не дёрнуться наперегонки, может быть мудрым. Потому что ускоряется Gran Coupe свирепо, как будто в ней не 340 лошадей, а все 400. Чего не сказать об A7 — лифтбэк Audi набирает скорость быстро и эффективно, но совершенно безэмоционально, как бы резиново — даже в спортивной программе. Если у Audi разгон — это лишь результат, то у BMW ещё и процесс. А ещё V6 Audi звучит бледнее и тише рядной «шестёрки» BMW. Настолько, что у А7 шум из-под капота — это лишь помеха безмятежности пассажиров, но никак не черта характера.