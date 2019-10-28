Chery Tiggo 7

На трассе машина не сильно восприимчива к качеству дорожного полотна, и начинает гулять в полосе только при наличии откровенной колейности. Передние кресла с регулировкой поясничного подпора удобны, можно без особых проблем находиться за рулем продолжительное время. Бездорожье лучше свести к гравийно-песчаным отрезкам среднего качества. На них при должной сноровке удается поддерживать весьма высокую скорость без пробоев подвески. Но заигрываться не стоит. Как только вы начинаете требовать от машины большего, характер может резко измениться срывами с траектории или неожиданной раскачкой. И рулевое управление не даст вам подсказки прозрачной обратной связью. Но если сбросить скорость, перед вами вновь покладистый и послушный автомобиль.