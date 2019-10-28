Chery Tiggo 7

Пока некоторые марки были заняты выбором размера ноздрей решетки радиатора и спорами, кто премиальнее (уже могут себе это позволить), китайские производители совершенствовали свое общее понимание автомобиля. Тот путь, на который другим странам требовалось 20-30 лет, самые продвинутые марки Китая прошли за 5-6 лет, пусть и по хорошо утоптанной дороге. От непропорциональных, случайных наборов цитат их машины сумели дорасти до аккуратного, прилично собранного автомобиля, который уже не вызывает снисходительной ухмылки.
Конечно, до идеала еще далеко. Внутри еще немного пахнет, как на фабрике по производству пластмассы. Рулевая колонка все так же не регулируется по вылету, а в движении Tiggo 7 не претендует на лучшую в классе управляемость или выдающуюся динамику. И все-таки это автомобиль. С равномерными зазорами и просчитанной конструкцией, самобытным дизайном и приличным оснащением.
Кузов оцинкован, и свой внутренний «поднебесный» краш-тест он прошел, получив пять баллов из пяти. В конце концов, Tiggo 7 действительно опрятен, свеж и ладно скроен. Никакого дисбаланса во внешности или кургузости, никаких поблажек и «если», свой интересный и пропорциональный дизайн. Запоминаются выштамповки на боковинах, расходящиеся от поворотников на дверях, эффектно срезанные грани арок, лаконичная и приятная задняя оптика.
Китайские автомобили все чаще предлагают выбор агрегатов, и все реже встречаются странные сочетания вроде двигателя объемом 1,2 литра в паре с коробкой передач от газонокосилки на рамном пикапе. Tiggo 7 доступен только с передним приводом, но силовой агрегат можно выбрать: 1,6-литровый турбомотор (152 л.с.) и 6-ступенчатая «механика» или двухлитровый атмосферник (122 силы) и вариатор. Второй вариант и побывал на нашем тесте.
Бензиновый двигатель SQRD4G20 и вариатор QR019CHA (что бы эти индексы ни значили) совместными усилиями разгоняют кроссовер 100 км/ч за 12,8 секунды — долго, но предсказуемо при мощности в 122 л.с и крутящем моменте в 180 Нм. И разгонов «в пол» Tiggo 7 как раз не любит — после резкого нажатия педали придется подождать, пока трансмиссия выберет подходящее передаточное число, а в это время послушать рев мотора. Однако если настаивать, автомобиль наберет 185 км/ч (мы не проверяли, это паспортные данные).
Тормоза неплохо справляются со своими обязанностями и в большинстве ситуаций уверенно осаживают машину. Подвеска достаточно энергоемкая, хотя по ощущениям передний «макферсон» отрабатывает неровности более жестко и грубо, нежели задняя многорычажная конструкция. Ожидать особенных откровений не стоит, но одно общее будет с вами из раза в раз — это уже машина, а не набор комплектующих. Первое время этот вывод крутится в голове постоянно.
За месяц теста Chery Tiggo сформировал впечатление способного городского кроссовера. Это довольно типичный выбор для ежедневной езды внутри МКАД с эпизодическими вылазками в дачное Подмосковье и исчезающе редкими дальними вояжами (не так ли проводит свою жизнь большинство моделей этого класса?). Полного привода не предусмотрено, и даже если вы очень захотите, взять его пока негде. Однако клиренса в 190 мм достаточно, чтобы пробить колею в зимней каше и доехать до дачного участка по среднего качества направлению. Разбитая грунтовка с твердой основой кроссоверу вполне по зубам, 92-й бензин с ближайшей заправки тоже.
Когда первое впечатление от достижений китайского «народного хозяйства» проходит, машина не превращается в гадкого утенка. Продолжаются параллели с корейскими и иногда даже европейскими марками. Дизайн салона на уровне, обзорность хороша, качество сборки приличное, эргономика человеческая. Даже рослый водитель вполне удобно разместится за рулем и не будет подпирать головой крышу. Из минусов – упомянутый выше запах, бликующий экран медиасистемы и низкое разрешение камер кругового обзора.
На трассе машина не сильно восприимчива к качеству дорожного полотна, и начинает гулять в полосе только при наличии откровенной колейности. Передние кресла с регулировкой поясничного подпора удобны, можно без особых проблем находиться за рулем продолжительное время. Бездорожье лучше свести к гравийно-песчаным отрезкам среднего качества. На них при должной сноровке удается поддерживать весьма высокую скорость без пробоев подвески. Но заигрываться не стоит. Как только вы начинаете требовать от машины большего, характер может резко измениться срывами с траектории или неожиданной раскачкой. И рулевое управление не даст вам подсказки прозрачной обратной связью. Но если сбросить скорость, перед вами вновь покладистый и послушный автомобиль.
Не секрет, что компактные кроссоверы часто выбирают без пробной поездки, при помощи калькулятора. И здесь важнее всего соотношение размеров, оснащения и цены. Tiggo 7 в топовой комплектации Elite стоит 1 369 900 рублей. И как правило на него можно получить неплохую скидку (льготные кредитные программы, спецпредложения, trade-in…). По цене и динамике Tiggo 7 сопоставим с переднеприводными Renault Captur 1.6 с вариатором и Hyundai Creta 1.6 c 6-ступенчатым автоматом. И конкуренты будут также в «верхних» комплектациях. Однако Tiggo крупнее: он на 10 сантиметров длиннее Каптюра и на все 16 обгоняет Крету.
Конкуренты
В следующий раз Tiggo 7 появится в составе сравнительного теста. В качестве конкурентов мы выбрали Suzuki Vitara и Hyundai Creta, но полный список альтернатив огромен: компактные кроссоверы — один из самых востребованных сегментов на всем рынке.
Стоимость владения
Рассчитывать, что стоимость владения китайским автомобилем будет ниже, чем, скажем, корейским, не стоит: самые большие траты — топливо и Каско, и эти величины мало отличаются от модели к модели. Как обычно, мы посчитали расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.
Расходы владельца Chery Tiggo 7 2.0 CVT в первый год эксплуатации
|ОСАГО
|8 544 р.
|Каско
|62 485 р.
|Транспортный налог
|3 050 р.
|ТО
|2 х 11 800 р.*
|Топливо
|82 320 р.
|Итого
|179 999 р.
|Километр пробега (только топливо)
|4,12 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)
|9,0 р.
|Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)
|5,88 р.
* — приблизительный расчет для двух ТО при пробеге 10 000 км и 20 000 км. Гарантия на автомобиль — 5 лет или 150 000 километров пробега. Плановое техобслуживание проводится раз в год или каждые 10 тысяч километров пробега.
Получается, что стоимость содержания Tiggo 7 сопоставима с Volvo XC40, Citroen C3 Aircross и дизельным Hyundai Tucson.
Chery Tiggo 7
Подробные технические характеристики Chery Tiggo 7
|Chery Tiggo 7 2.0 CVT
|Тип двигателя
|бензиновый, L4
|Рабочий объем, см³
|1971
|Макс. мощность, л.с./об/мин
|122/5500
|Макс. момент, Нм/об/мин
|180/4000
|Тип привода
|передний
|Коробка передач
|вариатор
|Передняя подвеска
|пружинная, McPherson
|Задняя подвеска
|пружинная, многорычажная
|Габариты (ДхШхВ), мм
|4432х1837х1670
|Колесная база, мм
|2650
|Снаряженная масса, кг
|1507
|Объем багажника, л
|414
|Разгон 0–100 км/ч, с
|12,8
|Макс. скорость, км/ч
|185
|Расход топлива (комб.), л/100 км
|8,4
|Объем топливного бака, л
|57
|Цена, руб.
|от 1 279 900