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8:30

Месяц живем с Volvo XC40: часть вторая

Меняем дизель на бензиновый вариант, считаем расходы и подводим итоги

© Алексей Сулима
Ефим Репин
Вместо красного металлика — скромный белый, вместо стеклянной крыши — «глухой» потолок, вместо кожи на креслах — обычная черная «тряпочка», вместо алюминиевых панелей — вставки с какими-то схемами, на ощупь похожие на резину, и никаких там «Харман-Кардонов» и прочих атрибутов красивой жизни. Это мы поменяли наш дизельный Volvo XC40 в топовом исполнении на бензиновый кроссовер с минимальным набором опций.

Длительный тест Volvo XC40: часть первая

Первое впечатление после «топа», конечно, разочарование. Но на самом деле повода расстраиваться нет: качество материалов по-прежнему на высоте, все «удобства» (вроде встроенного съемного отсека для мусора, например) всё еще здесь, а те самые «резиновые» вставки вместо алюминиевых панелей оказываются весьма интересной дизайнерской штукой. На этих элементах слева-справа от руля нанесена схема завода Volvo, перед передним пассажиром — карта Гётеборга, а на дверях — окраина города и острова близ побережья. Интересно, но за эти карты придется доплатить. Правда, не очень много — 18,2 тысячи рублей.

Вообще, наш «простенький» кроссовер язык не повернется назвать бюджетным. 190-сильный бензиновый автомобиль во второй по оснащенности версии Momentum стоит минимум 2 775 000 рублей, а даже те немногочисленные опции, которые у него есть, увеличивают цену до 2 976 100 рублей!

Столько проехал дизельный Volvo XC40 за месяц теста

Дизельный вседорожник в модификации R-Design, на котором мы ездили парой недель ранее, стоит от 3,1 миллиона рублей за автомобиль со 190-сильным двигателем. С опциями же его цена возросла до 3 811 300 рублей! Почти 119 тысяч рублей ушло на навигацию и крутейшую аудиосистему Harman/Kardon, еще 146,4 тысячи — на электропривод передних кресел, память их положений и стеклянную крышу, 97,5 — на автопарковщик и круговой видеообзор, 95 — на адаптивный круиз-контроль, а 87,4 тысячи — на крышку багажника с электроприводом, бесключевой доступ и всякие сеточки-крючки в «грузовом» отсеке. Еще почти 100 тысяч рублей пришлось заплатить за красный цвет и подогрев всего, что нужно подогревать зимой.

Есть, конечно, «самый пустой» вариант, который стоит от 2 288 000 рублей, но те же опции довернут цену автомобиля как минимум до «Моментума». На первый взгляд — недешево. Но давайте посмотрим, сколько просят за конкурирующие модели премиальных марок.

Конкуренты Volvo XC40

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BMW X1

Для «Икс-Первого» доступны два бензиновых мотора мощностью 140 и 192 лошадиные силы, а также 150-сильный дизель. Цены на модель начинаются от 2,1 миллиона рублей и доходят почти до трех миллионов рублей. Дизельный вариант стоит минимум 2,44 миллиона рублей, а автомобиль со спорт-пакетом M Sport обойдется в 2,85 миллиона рублей. До обновления BMW X1 также побывал в редакции на длительном тесте.

Итак, разница в стоимости между Volvo XC40 и конкурентами не такая существенная, как может показаться на первый взгляд, но иногда выбор может сложиться совсем не пользу «шведа». Так, дизельный BMW X1 с пакетом M Sport будет стоить почти на 200 тысяч рублей дешевле «псевдоспортивной» сороковки на «тяжелом топливе». Примерно такая же разница — между 190-сильным бензиновым Volvo и чуть более мощным Мерседесом GLA. В то же время «швед» обойдется чуть дешевле, чем, например, Range Rover Evoque.

Такой расход показал дизельный Volvo XC40 за месяц теста

Теперь самое время подсчитать, сколько в сумме потратит на свой автомобиль владелец Volvo XC40 за первый год эксплуатации? По традиции мы считаем расходы для москвича старше 22 лет со стажем вождения больше трех лет, который в среднем проезжает за год 20 тысяч километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше. Для расчета мы взяли именно дизельную модификацию, как наиболее нам приглянувшуюся.

Расходы владельца Volvo XC40 D4 в первый год эксплуатации

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ОСАГО8 462 р.
Каско78 275 р.
Транспортный налог10 450 р.
ТО29 100 р.
Топливо69 600 р.
Итого195 887 р.
Километр пробега (только топливо)3,48 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, включая Каско)9,79 р.
Километр пробега (с учетом всех трат, кроме Каско)5,88 р.
Гарантия на автомобиль — три года или 100 000 километров пробега. Плановое техобслуживание проводится раз в год или 20 тысяч километров пробега.

Среди очевидных плюсов Volvo XC40 — относительно недорогое Каско (например, на Jaguar E-Pace стоимость полиса может доходить и до 200 тысяч рублей) и не самые высокие затраты на топливо.

При этом владельцу придется раскошелиться на оплату повышенного транспортного налога (с учетом налога на роскошь) и потратить почти 30 тысяч рублей на первое ТО.

Но даже с учетом этого, годовое владение «сороковкой» окажется доступнее, чем Jaguar E-Pace (365 тысяч рублей), дизельный BMW X2 xDrive20d (272 тысячи рублей), MINI Cooper S Countryman (244,2 тысячи) и даже дешевле пары автомобилей совсем не премиальных марок — Honda CR-V (271,9 тысячи рублей) и Ford Kuga (260,6 тысячи).

Так что не самый скромный прайс на Volvo XC40 впоследствии может компенсироваться невысокой стоимостью владения. Что же касается самого автомобиля, то бензиновый вариант «в жизни» почти не уступает в динамике дизельному кроссоверу (8,4 против 7,9 секунды в разгоне «сотни» по паспорту), а на пухлых базовых 18-дюймовых колесах едет даже чуточку комфортнее.

Хочется лишь поворчать на традиционно не самое драйверское рулевое управление, изредка подтупливающий автомат и отсутствие каких-либо ярких эмоций. Тут тихо и спокойно — стопроцентный Volvo — и может быть даже слишком. Поэтому может это пусть и не лучший автомобиль года, но уж точно его не стоит выбрасывать из Топ-3 кроссоверов, которые хотелось бы купить.

Volvo XC40

Нравится
Тишина, комфорт и общее ощущение от автомобиля
Не нравится
Дизайн на любителя и то, что Volvo никак не желает отточить управляемость
Вердикт
Может и не лучший автомобиль года, но один из самых приятных (во всех смыслах) кроссоверов на рынке — это точно
icon engine
1969 см³, L4, 190 л.с., 400 Нм
icon transmission
АКП-8
icon speed
0–100 км/ч — 7,9 с, 210 км/ч
icon weightkg
1823 кг

Подробные технические характеристики Volvo XC40 D4

Тип двигателядизельный, L4 турбо
Рабочий объем, см³1969
Макс. мощность, л.с./об/мин190/4000
Макс. момент, Нм/об/мин400/1750–2500
Тип приводаполный
Коробка передачавтоматическая, 8-ступенчатая
Передняя подвескапружинная, McPherson
Задняя подвескапружинная, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм4425х1863х1652
Колесная база, мм2702
Снаряженная масса, кг1823
Объем багажника, л460
Разгон 0–100 км/ч, с7,9
Макс. скорость, км/ч210
Расход топлива (комб.), л/100 км5,0
Объем топливного бака, л54
Цена, руб.от 2 775 000