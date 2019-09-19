Месяц живем с Volvo XC40: часть вторая

Первое впечатление после «топа», конечно, разочарование. Но на самом деле повода расстраиваться нет: качество материалов по-прежнему на высоте, все «удобства» (вроде встроенного съемного отсека для мусора, например) всё еще здесь, а те самые «резиновые» вставки вместо алюминиевых панелей оказываются весьма интересной дизайнерской штукой. На этих элементах слева-справа от руля нанесена схема завода Volvo, перед передним пассажиром — карта Гётеборга, а на дверях — окраина города и острова близ побережья. Интересно, но за эти карты придется доплатить. Правда, не очень много — 18,2 тысячи рублей.

Вообще, наш «простенький» кроссовер язык не повернется назвать бюджетным. 190-сильный бензиновый автомобиль во второй по оснащенности версии Momentum стоит минимум 2 775 000 рублей, а даже те немногочисленные опции, которые у него есть, увеличивают цену до 2 976 100 рублей!