На втором ряду улучшена шумоизоляция, заднее и боковые стекла сделаны толще, а обычные мониторы в спинках передних сидений заменены на сенсорные с разрешением Full HD. Раньше в «семерке» с шикарными массажными и вентилируемыми креслами и так было комфортно, ну а сейчас в этой убаюкивающей тишине хочется жить. Но немцы не были бы немцами, если бы вдобавок ко всему не поставили более тихие и плавные моторы стеклоподъемников, а также усовершенствованные опоры для дизельных двигателей.

Плюс новые радары, новая фронтальная камера с тремя объективами с разным фокусным расстоянием и расширенные функции водительских ассистентов. «Семерка» внимательнее следит за пешеходами и велосипедистами, умнее выбирает скорость в режиме адаптивного «круиза», основываясь на актуальных ограничениях и данных навигации, и запоминает последние 50 метров пути на парковке, чтобы потом в случае необходимости воспроизвести точно такую же траекторию при движении задним ходом.

Кстати, видите на виртуальной «приборке» тонированную камеру? Она следит за тем, чтобы вы не отвлекались от дороги. Европейская «семерка» с включенным «круизом» откажется самостоятельно стартовать вместе с потоком, если вы засмотрелись на симпатичную попутчицу, а в Америке благодаря этой камере и иному законодательству можно на неограниченное время отпускать руль в режиме автопилота.