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10:06

Хайп

Ноздри на стероидах, китайская «приборка», тормоза «по проводам» — мы поездили на обновленной «семерке» BMW

© BMW
Александр Тычинин
Фирменного 82-миллиметрового пропеллера, который с 1977 года несли на своем капоте все без исключения «семерки», больше нет! Теперь эмблема флагманского седана BMW — это целых 95 мм в диаметре, и когда-нибудь этот факт обязательно попадет в энциклопедии. Однако не нужно думать, что обновленную «семерку» поколения G11/G12 будут помнить только за это и за огромные ноздри.

Хайпанули с новой решеткой радиатора действительно неслабо. Фанаты классических BMW негодуют, зато какой достигнут эффект. Репосты, шеры, лайки, дизлайки, войны в комментариях — с рестайлингом «семерка» стала медиазвездой еще задолго до официальных презентаций.

По официальной версии, такой передок с увеличенными в полтора раза ноздрями и приподнятым на 5 см кончиком капота сделали с прицелом на Китай, главный рынок для седьмой серии и других представительских седанов. Якобы китайцам, скупающим 41% всех «семерок» (для сравнения, наша доля — всего 2%), прежняя внешность казалась недостаточно внушительной и солидной.

Обновленная машина выглядит так, будто вот-вот станет героиней знаменитого мема, на котором кроссовер X7 и купе восьмой серии превращаются в одну большую решетку радиатора. А дизайнерам весь этот ажиотаж, похоже, только на руку. О том, что картинки с мемом ради потехи висят у них в студии, стилисты BMW рассказывают с хитрой улыбкой. Так что, не удивлюсь, если появление огромных ноздрей — это тщательно спланированная медийная кампания.

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Если быть точным, то площадь ноздрей решетки радиатора увеличилась на 40%

Каждая следующая «семерка», даже бэнгловская E65, продавалась лучше предыдущей, и нынешняя — не исключение. С дебюта этого поколения прошло меньше четырех лет, а тираж уже составляет почти 200 тысяч машин против 370 тысяч «семерок» F01/F02, реализованных за восемь лет. Глядишь, на фоне всеобщего хайпа флагман BMW наконец-то станет таким же популярным, как S-Класс, ведь два года назад это почти удалось: в 2017-м продали 64 тысяч «семерок» против 70 тысяч «эсок».

Передний бампер «семерки» лишился привычных боковых секций с «противотуманками» и обрел более чистые линии, фары прищурились (попутно лишившись омывателей), хромированные «клюшки» на боковинах согнулись под прямым углом, а задние фонари теперь фактурные в стиле новой «трешки» и соединены светящейся полоской. Разумеется, агрессивнее стал М-пакет, а в конфигураторе появились новые стили дисков и цвета кузова.

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Какую «семерку» выбираете, классическую или с М-пакетом?

Увы, «семерка» не спаслась от той самой виртуальной «приборки» в стиле Chery Tiggo 2. Допускаю, что в BMW-интерьерах новой формации, как у свежей «трешки» и кроссоверов X5/X7, с ней можно подружиться, но здесь, в царстве классических форм, упругих клавиш и мягко вращающихся регуляторов, она смотрится до боли нелепо. Альтернатив пока нет, хотя айтишники из BMW говорят, что вскоре может появиться прошивка с более привычным дизайном, которую, как и любой другой новый софт, достаточно будет просто скачать в разделе обновлений.

В остальном, несмотря на возраст, интерьер «семерки» по-прежнему вдохновляет. Мультимедийный комплекс получил актуальный интерфейс BMW OS 7.0 (на мой вкус, менее симпатичный, чем раньше) и научился распознавать новые жесты, немного изменился руль, полка для беспроводной зарядки переехала из подлокотника в удобное место под центральной консолью, но 80% «семерок» продаются в длиннобазном исполнении и, думаю, понятно, куда смещен акцент перемен.

На втором ряду улучшена шумоизоляция, заднее и боковые стекла сделаны толще, а обычные мониторы в спинках передних сидений заменены на сенсорные с разрешением Full HD. Раньше в «семерке» с шикарными массажными и вентилируемыми креслами и так было комфортно, ну а сейчас в этой убаюкивающей тишине хочется жить. Но немцы не были бы немцами, если бы вдобавок ко всему не поставили более тихие и плавные моторы стеклоподъемников, а также усовершенствованные опоры для дизельных двигателей.

Плюс новые радары, новая фронтальная камера с тремя объективами с разным фокусным расстоянием и расширенные функции водительских ассистентов. «Семерка» внимательнее следит за пешеходами и велосипедистами, умнее выбирает скорость в режиме адаптивного «круиза», основываясь на актуальных ограничениях и данных навигации, и запоминает последние 50 метров пути на парковке, чтобы потом в случае необходимости воспроизвести точно такую же траекторию при движении задним ходом.

Кстати, видите на виртуальной «приборке» тонированную камеру? Она следит за тем, чтобы вы не отвлекались от дороги. Европейская «семерка» с включенным «круизом» откажется самостоятельно стартовать вместе с потоком, если вы засмотрелись на симпатичную попутчицу, а в Америке благодаря этой камере и иному законодательству можно на неограниченное время отпускать руль в режиме автопилота.

Тонированная камера, следящая за водителем, спряталась вверху между числами 260 и 7. Кстати, как вам дизайн приборов?

Из моторов изменился только печально известный V8-битурбо объемом 4,4 л, и с его очередной итерацией под индексом N63B44T3 меня знакомит версия 750Li. После рестайлинга тут сумасшедшие 530 сил и 750 Нм (раньше — 450 л.с. и 650 Нм). Изменений много: новый блок управления, иное покрытие стенок цилиндров, доработанные поршни, новые турбокомпрессоры, увеличенное до 350 бар давление впрыска плюс шатуны, выпускной распредвал и еще множество деталей от двигателя S63, который идет на «эмки».

Надеюсь, проблем с надежностью станет меньше, но даже если нет, то в гарантийный период «семьсот пятидесятая» будет всесильной, к тому же этот мотор потрясающе гармонично ладит с модернизированным автоматом ZF. Гладкость разгона, напор и точность управления тягой на топ-уровне, и думаю, не совру, если скажу, что получился один из лучших силовых агрегатов в мире.

Видите лючок зарядного разъема на переднем крыле? Это — гибридная «семерка» 745Le, и вместо четырех цилиндров у нее теперь шесть, причем исключительно ради престижа. Суммарная отдача силовой установки — 394 л.с. и 600 Нм. Максимальная скорость на электротяге — 140 км/ч, паспортный запас хода без включения ДВС — 58 км

А тормозит «семерка» теперь «по проводам». Вслед за кроссовером X5 у нее появился сложный электрогидравлический модуль, заменяющий классический вакуумный усилитель. Педаль тормоза при этом просто упирается в специальную пружину и не связана с гидравлическими магистралями, а за интенсивность замедления отвечает электроника. 17 лет назад похожая система под названием SBC появилась на Е-классе W211, но оказалась страшно капризной и продержалась в строю всего четыре года.

Забавно, что в материалах для прессы о новых тормозах нет ни строчки, а настроены они настолько естественно, что до разговора с инженерами я бы ни за что не поверил, что давлю в какой-то имитатор. Единственное, к чему придется привыкать — это отсутствие привычной вибрации на педали при работе АБС. Зимой, к примеру, она служила ясным индикатором скользкой дороги, но в обновленной «семерке» будет просто моргать значок системы стабилизации.

Нетронутым оставили только шасси, и это, по-моему — лучшее, что могли сделать с обновленной «семеркой». Потому что правильный баланс легко испортить заурядной настройкой задней подруливающей подвески, странным усилием на руле и общим ощущением скучного симулятора. Кабриолет восьмой серии, о котором будет отдельный рассказ, не даст соврать. «Семерка» же осталась невероятно живой, натуральной и как ехала по-королевски, так и едет.

Хочешь — покачивайся себе на волнах в режиме Comfort Plus, а хочешь — включай «Спорт» и перекладывай ее из изгиба в изгиб. При этом плавность хода на 20-дюймовых «катках» настолько благородна, что с шинами на пару дюймов поменьше «семерка», похоже, способна усыпить даже самого привередливого чиновника.

Принесет ли рестайлинг больше госконтрактов или не принесет — не суть. Главное, что в этом мире еще есть машины, способные по-настоящему очаровать, и они совсем необязательно должны быть спортивными. «Семерка» — яркий тому пример. Именно так должен ехать дорогой представительский седан, и неважно, какого размера у него ноздри.

Подробные технические характеристики BMW 750Li xDrive

BMW 750Li xDrive
Тип двигателябензиновый, V8 битурбо с непосредственным впрыском
Рабочий объем, см³4395
Макс. мощность, л.с./об/мин530/5500–6000
Макс. момент, Нм/об/мин750/1800–4600
Тип приводаподключаемый полный
Коробка передачавтоматическая, 8-ступенчатая
Передняя подвескапневматическая, на двойных поперечных рычагах
Задняя подвескапневматическая, многорычажная
Габариты (ДхШхВ), мм5260х1902х1479
Колесная база, мм3210
Объем багажника, л515
Дорожный просвет, мм135
Снаряженная масса, кг2000
Полная масса, кг2675
Разгон 0–100 км/ч, с5,1
Макс. скорость, км/ч250
Расход топлива (комб.), л/100 км9,6
Емкость топливного бака, л78
Цена, руб.от 8 790 000

BMW 7 серии

Нравится
Комфорт, управляемость, динамика, в общем, почти все
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Новая «приборка» и незаслуженный проигрыш S-Классу в продажах
Вердикт
Один из лучших автомобилей на планете
icon engine
4395 см³, V8, 530 л.с., 750 Нм
icon transmission
АКП-8
icon speed
0–100 км/ч 5,1 с, 250 км/ч
icon weightkg
2000 кг
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