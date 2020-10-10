Bugatti Galibier

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Bugatti остановила расширение модельного ряда
Разработку второй модели отложили и могут вовсе отменить
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Седан Bugatti не пошёл в серию из-за дизайна
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Вторая модель Bugatti будет «повседневной»
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В Bugatti вернулись к идее выпуска серийного суперседана
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