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Bugatti Galibier
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Bugatti остановила расширение модельного ряда
Разработку второй модели отложили и могут вовсе отменить
Новости
Седан Bugatti не пошёл в серию из-за дизайна
Новости
Вторая модель Bugatti будет «повседневной»
Новости
В Bugatti вернулись к идее выпуска серийного суперседана
5 сентября 2013, 21:09
Bugatti откажется от разработки серийного суперседана Galibier
Bugatti сосредоточится на создании преемника "Вейрона"
В Bugatti возобновили работу над суперседаном Galibier
Новинка получит 1400-сильный двигатель W16
17 августа 2012, 22:50
Новости
27 сентября 2011, 15:09
Bugatti полностью изменит дизайн суперседана Galibier
Новый дизайн Bugatti Galibier покажут руководству концерна VW до Рождества
7 сентября 2011, 18:26
Глава Bugatti посчитал суперседан Galibier недостаточно роскошным
Руководитель Bugatti приостановил проект по запуску в серию модели Galibier
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