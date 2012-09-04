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Chrysler Town & Country заподозрили в самовозгорании
Причиной пожаров могут быть разъёмы USB для задних пассажиров
4 сентября 2012, 19:09
Chrysler заменит минивэн Town & Country кроссовером
Модель Town & Country просуществует на конвейере до 2014 года
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