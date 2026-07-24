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Полуразобраный Chrysler из «Во все тяжкие» продают за 700 тысяч рублей
Новости
Автомобиль-таран из эскорта Лукашенко выставили на продажу
Новости
В США отзывают 225 тысяч автомобилей Dodge, Jeep и Chrysler из-за подушек Takata
Новости
Покойтесь с миром: эти автомобили не переживут 2026 год
Автосалон Детройт-2026
На международный Детройтский автосалон в 2026 году приехала 41 автокомпания
19 января, 18:31
Репортаж
Сергей Кожухов
Chrysler отметит столетие запуском собственной дизайн-студии
Также компания готовит электрический седан и внедорожник, вдохновленные шоу-каром Halcyon
6 июня 2025, 19:57
Новости
Анастасия Мельник
9 января 2025, 16:25
Chrysler готовит две новые модели на базе футуристичного концепта Halcyon
Кроме того, производитель обновит единственный автомобиль, сходящий с конвейера
25 ноября 2024, 9:57
Chrysler подтвердил разработку электрической Pacifica
Планами по переводу Pacifica на электричество поделилась глава Chrysler Кристин Фьюэлл
26 сентября 2024, 12:09
Chrysler Voyager вернется в 2025 году
Со следующего года модель снова будет доступна для покупки в автосалонах
5 сентября 2024, 14:16
Chrysler и Dodge выпустят новые кроссоверы в 2026 году
Обе модели встанут на конвейер завода в канадском Уинсоре
30 августа 2024, 18:20
Наследник основателя Chrysler хочет выкупить бренд у концерна Stellantis
Бизнесмен считает, что дать новую жизнь компании может баланс между инновациями и традициями
30 марта 2024, 14:14
На продажу выставлен Chrysler V8 Hemi из сопровождения Лукашенко
Износ «американца» составляет 90 процентов, и состояние удручает
13 февраля 2024, 20:17
Chrysler представил концепт-кар, который «чувствует» настроение водителя
Никаких технических подробностей проекта создатели не раскрыли
Chrysler намекает на возможную смену логотипа
Компания анонсировала премьеру загадочного концепт-кара
7 февраля 2024, 16:25
Новости
Лиза Будрина
8 января 2024, 18:50
В Америке все еще продают новые машины, которые не выпускают уже несколько лет
Так, у официальных дилеров можно купить Dodge Viper или Chrysler Town&Car
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