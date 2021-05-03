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Две автомобильные марки окончательно ушли из России
Завершились продажи Chrysler и Smart
Новости
Chrysler возродил имя Airflow для электрического кроссовера
Новости
На заводе Chrysler в Канаде произошёл взрыв
Новости
Производство двух моделей Chrysler остановлено до конца июня
3 мая 2021, 16:00
Продавец автомобилей раздал скидок на 9 000 000 долларов. И был арестован
Руководство концерна FCA не оценило такой щедрости
Глава Stellantis пообещал не избавляться от Chrysler
Концерн по-прежнему считает марку Chrysler исторически важной
14 февраля 2021, 14:00
Новости
Александр Пономарёв
20 января 2021, 14:42
Chrysler не собирается уходить из России
Ранее СМИ сообщили, что бренд прекратил поставки своей единственной модели Pacifica
10 января 2021, 14:00
Chrysler может исчезнуть после объединения концернов
Слияние FCA и PSA в Stellantis сократит количество брендов
21 декабря 2020, 12:09
В России выставили на продажу идеальный 63-летний Chrysler 300
За олдтаймер в отличном состоянии просят пять миллионов рублей
11 декабря 2020, 11:28
Худший подарок на Новый год: уродливый свитер с легендарным двигателем V8
Подразделение Chrysler выпустило собственную линейку одежды
Шесть концептов Chrysler, слишком крутых для 90-х
Вспоминаем концептуальное наследие дизайнера Томаса Гейла и эпоху стилистического ренессанса американского автогиганта
30 ноября 2020, 8:30
Читальный зал
Асатур Бисембин
25 сентября 2020, 15:13
Российские Chrysler и Dodge отправили в ремонт из-за травмоопасных эмблем
Отзыв коснулся 1099 автомобилей
16 августа 2020, 12:00
Chrysler Town & Country заподозрили в самовозгорании
Причиной пожаров могут быть разъёмы USB для задних пассажиров
Редчайший Chrysler Ghia 1953 года пустят с молотка
Раритетное купе оценивают в 650 000 долларов
6 августа 2020, 15:51
Новости
Анастасия Мельник
29 июня 2020, 15:08
На продажу выставлен патрульный Chrysler из сопровождения Лукашенко
Автомобиль часто сопровождал кортеж президента Беларуси
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