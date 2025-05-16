Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Hummer
Все модели
H2
H3
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Обновленный GMC Hummer EV: продвинутый «режим краба» и больше мощности
Кроме того, внедорожник научился заряжать другие машины
Новости
В России за 20 миллионов рублей продают 16-летний Hummer без пробега
Новости
Hummer H1 превратили в электрокар мощностью более 1000 лошадиных сил
Новости
В General Motors раскрыли, почему избавились от Saab, Pontiac и Hummer
3 апреля 2024, 12:26
Продажи электрического Hummer взлетели на 83 тысячи процентов, и вот почему
За первый квартал 2024 года реализовали 1668 экземпляров GMC Hummer EV
GMC начал продажу «космического» Hummer EV
Новая модификация досталась пикапу и внедорожнику
3 марта 2024, 15:00
Новости
Александр Пономарёв
28 января 2024, 10:30
Видео: электропикап Tesla сразился в гонке по прямой против конкурентов от Ford и Rivian
И не только между собой, но и с другими соперниками
3 декабря 2023, 12:30
Tesla Cybertruck сравнили в гонке по прямой с главным конкурентом
Это первая «независимая» гонка пикапа Tesla
19 ноября 2023, 11:30
Видео: суперпикапы GMC Hummer EV и Ford F-150 Raptor R сразились в гонке
Могучие американские грузовики сразились на асфальте
Хаммер по-русски из ГАЗ-66
Видео: американский Hummer H1 из советской «Шишиги» — кто и зачем это сделал?
7 октября 2023, 7:00
Лаборатория
Илья Фролов
GMC Hummer EV
Стоит ли возрожденный Hummer ожидания в огромной очереди?
29 сентября 2023, 7:00
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
27 августа 2023, 14:30
Электропикап GMC Hummer EV превратили в двухэтажный коттедж на колёсах
Проект реализовала компания EarthCruiser
6 мая 2023, 10:00
GMC Hummer EV получил «космическую» спецверсию
Новая модификация доступна для пикапа и внедорожника
Пикап GMC Hummer EV переоборудуют в дом на колесах: первое изображение
Автодом представят публике в конце лета 2023 года
31 марта 2023, 19:01
Новости
Мария Руцкая
26 февраля 2023, 13:00
Первый GMC Hummer EV SUV уже собираются перепродать
Торги пройдут в Палм-Бич или Лас-Вегасе
Первая
1
Последняя