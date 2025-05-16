Hummer

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Обновленный GMC Hummer EV: продвинутый «режим краба» и больше мощности
Кроме того, внедорожник научился заряжать другие машины
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В России за 20 миллионов рублей продают 16-летний Hummer без пробега
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Hummer H1 превратили в электрокар мощностью более 1000 лошадиных сил
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В General Motors раскрыли, почему избавились от Saab, Pontiac и Hummer
3 декабря 2023, 12:30
Tesla Cybertruck сравнили в гонке по прямой с главным конкурентом
Это первая «независимая» гонка пикапа Tesla
19 ноября 2023, 11:30
Видео: суперпикапы GMC Hummer EV и Ford F-150 Raptor R сразились в гонке
Могучие американские грузовики сразились на асфальте
Хаммер по-русски из ГАЗ-66
Видео: американский Hummer H1 из советской «Шишиги» — кто и зачем это сделал?
7 октября 2023, 7:00Лаборатория
Илья Фролов
Илья Фролов
GMC Hummer EV
Стоит ли возрожденный Hummer ожидания в огромной очереди?
29 сентября 2023, 7:00Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»
27 августа 2023, 14:30
Электропикап GMC Hummer EV превратили в двухэтажный коттедж на колёсах
Проект реализовала компания EarthCruiser
6 мая 2023, 10:00
GMC Hummer EV получил «космическую» спецверсию
Новая модификация доступна для пикапа и внедорожника
26 февраля 2023, 13:00
Первый GMC Hummer EV SUV уже собираются перепродать
Торги пройдут в Палм-Бич или Лас-Вегасе
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