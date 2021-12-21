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Электрический Hummer оборудовали несуществующей функцией
Разработчики спрашивают у пользователей, что должна активировать «лишняя кнопка»
Новости
Электропикапы Hummer и Rivian свели в гонке по прямой. И сравнили с Tesla
Новости
Редчайший пикап Hummer H1 выставили на продажу
Новости
Дилер продаёт электрический Hummer втрое дороже рекомендованной цены
10 марта, 11:56
Для арабского шейха построили самый большой в мире Hummer
По сравнению с гигантской машиной реальный внедорожник кажется детской игрушкой
Новый электрический Hummer
Хаммер на бездорожье, суперкар на асфальте, свой у розетки. Сколько стоит возрожденная легенда?
29 января, 8:00
Лаборатория
Редакция «Мотора»
20 лет Хаммеру H2
Как появился и чем запомнился один из самых одиозных американских автомобилей нового тысячелетия
24 января, 8:46
Читальный зал
Асатур Бисембин
21 декабря 2021, 10:12
Первая партия пикапов GMC Hummer отправлена заказчикам
Производство модели запустили на заводе Factory Zero в Детройте
21 ноября 2021, 17:00
Джо Байден открыл новый автомобильный завод
Предприятие сосредоточится на выпуске исключительно электромобилей
15 ноября 2021, 17:24
Посмотрите на гибрид Chevrolet Corvette C4 и армейского Hummer
Необычный самодельный автомобиль заметили в США
14 ноября 2021, 18:30
На базе электрического Hummer построят боевую машину для Пентагона
GM Defense занимается разработкой прототипа разведывательной машины
29 октября 2021, 16:41
Представлены необычные Hummer для SEMA: один из них гоночный, а у другого палатка на крыше
К тюнинг-шоу SEMA компания GMC подготовила четыре проекта на базе электрического Hummer
11 июля 2021, 14:41
Преемник армейского Hummer H1 поступил в продажу в Китае
Лицензионную копию американского внедорожника предложили частным клиентам
Посмотрите на сверхреалистичный Hummer из Lego
Игрушечный внедорожник в точности повторяет дизайн реального электрокара, а также оборудован многими функциями, доступными реальному автомобилю
9 июня 2021, 13:28
Новости
Анастасия Мельник
24 мая 2021, 0:24
Электропикап Hummer оказался тяжелее, чем грузовик ГАЗ «Валдай»
Возрождённый Hummer удивил снаряжённой массой свыше четырех тонн
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