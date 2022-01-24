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Hummer H2
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Читальный зал
20 лет Хаммеру H2
Как появился и чем запомнился один из самых одиозных американских автомобилей нового тысячелетия
11 ноября 2020, 18:07
Посмотрите на огромный Hummer в стиле голливудских боевиков
Пробег 17-летнего внедорожника - 8 000 километров
Tesla Model X сразилась в перетягивании каната с Hummer H2
Электрокар выступил в схватке против машины с двигателем V8
21 декабря 2017, 15:20
Новости
Ефим Репин
8 ноября 2016, 19:30
Haval сделал новый кроссовер с «двойной» внешностью
Китайская компания расширила линейку H2 за счет версии S
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