Lifan x60

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Lifan обновил кроссовер X60
Китайская компания привезет в Россию рестайлинговый вседорожник
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Кроссовер Lifan X60 подорожал в России после обновления
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Китайский конкурент Renault Duster станет качественнее
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Названы российские цены на новый бюджетный кроссовер Lifan
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