Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Lifan x60
Все модели
Cebrium
Smily
Solano
x60
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Lifan обновил кроссовер X60
Китайская компания привезет в Россию рестайлинговый вседорожник
Новости
Кроссовер Lifan X60 подорожал в России после обновления
Новости
Китайский конкурент Renault Duster станет качественнее
Новости
Названы российские цены на новый бюджетный кроссовер Lifan
15 февраля 2012, 14:33
Новый кроссовер Lifan начнут собирать в России летом
В Черкесске начнется сборка пятиместного переднеприводного автомобилей Lifan X60
Первая
1
Последняя