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Читальный зал
Автомобили Китая: начало
Посмотрите на первые модели Chery, Geely и других китайских марок
Новости
Lifan будет выпускать электрокары под контролем Geely
Новости
Исследование: насколько россияне довольны китайскими автомобилями
Новости
Компания Geely собирается купить Lifan
17 декабря 2019, 19:40
Стало известно, когда кроссовер Lifan X70 снова появится в России
Первая партия должна появиться на отечественном рынке до конца года
Lifan сдвинул сроки возвращения кроссовера X70 в Россию
Компания не отказывается от своих планов несмотря на слухи о возможном прекращении существования
28 ноября 2019, 11:08
Новости
Лиза Будрина
27 ноября 2019, 10:41
Бренду Lifan предрекли скорое исчезновение
СМИ узнали об остановке производства автомобилей марки в Китае и о возможном банкротстве компании
28 октября 2019, 18:30
Lifan X70 прибавит в цене после возвращения в Россию
Китайский производитель объявил цены на кроссовер
3 октября 2019, 15:29
Бюджетный «китаец» Lifan X70 вернется в Россию
Субкомпактную модель будут поставлять из Китая
Самые популярные китайские внедорожники в РФ
Какие «проходимцы» из Поднебесной лучше всего продавались в РФ в 2017-м
10 августа 2017, 9:21
Селектор
Михаил Николаенко
13 марта 2017, 11:37
Кроссовер Lifan X80 начнут продавать в конце марта
Китайская компания чуть изменила модель перед запуском в продажу
13 октября 2014, 21:39
В Липецкой области построят завод Lifan за 300 миллионов долларов
Строительство предприятия начнется в марте
16 сентября 2014, 17:32
Lifan и Калуга отказались от строительства завода
Участники переговоров назвали проект "нецелесообразным"
Lifan построит в Калужской области завод за 150 миллионов долларов
Власти региона и Lifan договорились о строительстве нового предприятия
22 августа 2014, 16:24
Новости
Александр Мирошкин
13 августа 2014, 23:47
Марка Lifan пообещала увеличить продажи автомобилей в России
Компания Lifan планирует стать самым успешным китайским брендом в России
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