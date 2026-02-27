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Названы 5 самых надежных подержанных автомобилей за 300 тысяч рублей
Новости
Названы 5 седанов с пробегом, которые автовладельцы продают годами
Новости
Названы китайские кроссоверы, которым чаще всего ремонтируют тормоза
Новости
В России разработали внедорожный мотоцикл за 320 тысяч рублей
25 апреля 2023, 15:22
Китайский Livan едет в Россию: раскрыты сроки начала продаж кроссовера X3 Pro
На российский рынок выходит новый китайский бренд
Livan – это не Lifan: новая китайская марка раскрыла планы на Россию
Livan будет развивать в России собственную дилерскую сеть
22 декабря 2022, 15:40
Новости
Лиза Будрина
2 декабря 2022, 16:01
Новые кроссоверы Lifan сфотографировали в России. Но теперь это Livan
Livan X3 Pro привезли в Россию для сертификации
30 ноября 2022, 16:01
Geely может вернуть в Россию Lifan, но под другим названием
В России запатентовали кроссовер Livan 9, он же перелицованный Geely Okavango
21 апреля 2022, 11:34
Lifan может привезти в Россию автомобили марки Livan
В «Лифан Моторс Рус» заявили, что компания не прекращает деятельность в России, хотя продажи машин завершились
15 апреля 2022, 9:45
Россию покинул известный автомобильный бренд из Китая
Некогда популярный Lifan в марте не продал на российском рынке ни одной машины
Автомобили Китая: начало
Посмотрите на первые модели Chery, Geely и других китайских марок
26 августа 2021, 8:30
Читальный зал
Сергей Сечнев
26 января 2021, 15:16
Lifan будет выпускать электрокары под контролем Geely
Первая полностью электрическая модель уже предствлена
24 ноября 2020, 18:37
Исследование: насколько россияне довольны китайскими автомобилями
Самой узнаваемой маркой из КНР оказалась Chery
Компания Geely собирается купить Lifan
Это спасёт конкурента от банкротства
23 июня 2020, 13:41
Новости
Лиза Будрина
17 декабря 2019, 19:40
Стало известно, когда кроссовер Lifan X70 снова появится в России
Первая партия должна появиться на отечественном рынке до конца года
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