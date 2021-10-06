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У электрокроссовера Smart появится 400-сильная версия от Brabus
Агрегаты батарейной новинки будут развивать до 400 лошадиных сил
Новости
272 силы и 1,8 тонны: представлен самый мощный и большой Smart в истории
Новости
Раскрыта дата премьеры полностью нового электрического Smart
Новости
Вот эта новая модель Smart перезапустит бренд: ее назовут #1
8 февраля, 17:42
Семилетний Smart без пробега продают в Москве по цене топового Hyundai Solaris
Компакт-кар всю жизнь провел на подземной парковке
Две автомобильные марки окончательно ушли из России
Завершились продажи Chrysler и Smart
4 февраля, 14:27
Новости
Лиза Будрина
31 января, 17:46
Tesla Model S назвали самым ненадежным электромобилем
Результат «Теслы» оказался на уровне Dacia Logan и Duster
20 января, 16:51
Самый большой кроссовер в истории Smart сфотографировали на дороге
Прототип проходит серию дорожных испытаний в Китае
8 января, 22:44
Самый практичный Smart снят с производства без преемника
Сити-кар EQ Forfour отправлен в отставку после двух лет на конвейере
6 октября 2021, 13:02
Smart готовится к запуску своего самого большого автомобиля за пределами Китая
Пока безымянный электрический кроссовер запатентовали в Европе
6 сентября 2021, 12:42
Представлен первый в истории Smart размером с MINI Countryman
Новинка разработана Daimler совместно с китайским холдингом Geely
2 сентября 2021, 12:01
Smart готовит большой электрический кроссовер: видео
Новинку полностью рассекретят 5 сентября
21 июля 2021, 19:06
Электрический smart EQ fortwo обзавелся новой версией с декором Brabus
Новинка предлагается в Великобритании по цене от 25 495 фунтов стерлингов
Самый большой Smart раскрыли на новом изображении
Новинка разработана Mercedes-Benz совместно с китайским Geely
20 июля 2021, 12:37
Новости
Лиза Будрина
19 мая 2021, 12:27
Электрический кроссовер Smart: опубликованы новые изображения
Электрокар разработан Mercedes-Benz совместно с Geely
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