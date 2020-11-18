Все подробности о новом кросс-купе Infiniti

Внешность QX55 представляет собой результат эволюции облика FX, который в 2013 году сменил индекс на QX70, а спустя четыре года исчез из модельного ряда марки. В Infiniti характеризуют новый стиль как сплав японского минимализма и смелых решений, призванных привлечь молодую аудиторию.

Кроссовер получил рельефный кузов с ниспадающей крышей, заваленными задними стойками и «мускулистой» плечевой линией. Знакомая четырехугольная решетка радиатора сменила наполнение на мелкоячеистый трехмерный рисунок, вдохновленный оригами, заднее стекло венчает «резной» спойлер, а на крыше установлены алюминиевые рейлинги и антенна-«плавник». Под колесными арками с тонкими накладками расположились диски размерностью 20 дюймов.