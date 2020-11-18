Все подробности о новом кросс-купе Infiniti

Внешность QX55 представляет собой результат эволюции облика FX, который в 2013 году сменил индекс на QX70, а спустя четыре года исчез из модельного ряда марки. В Infiniti характеризуют новый стиль как сплав японского минимализма и смелых решений, призванных привлечь молодую аудиторию.
Кроссовер получил рельефный кузов с ниспадающей крышей, заваленными задними стойками и «мускулистой» плечевой линией. Знакомая четырехугольная решетка радиатора сменила наполнение на мелкоячеистый трехмерный рисунок, вдохновленный оригами, заднее стекло венчает «резной» спойлер, а на крыше установлены алюминиевые рейлинги и антенна-«плавник». Под колесными арками с тонкими накладками расположились диски размерностью 20 дюймов.
Фото: Infiniti
Заднюю дверь от бампера отделяет изогнутая пластиковая панель, как у кроссовера QX50, а каждый из фонарей набран из 45 светодиодов-«ресничек». Багажник открывается нажатием на шильдик на пятой двери — кнопку спрятали с целью избежать обилия лишних элементов на кузове.
Кросс-купе предложат в США в трех комплектациях: Luxe, Essential и Luxury. Диодная оптика имеется уже в «базе», а вот адаптивная оптика и фары с особым дизайном Cube стандартны только в топовой версии. Функция памяти и обогрев зеркал заднего вида доступны начиная со средней комплектации, а бесконтактное открывание багажника – только в Luxury.
Infiniti
Философия «смелого» минимализма продолжается в салоне, который получил контрастную двухцветную отделку с ассиметричным оформлением тоннеля. Начальным версиям положен декор из темного алюминия, а дорогой Luxury — отделка шпоном крупнопористого дерева. В зависимости от версии для сидений QX55 предложат обивку из искусственной, натуральной или полуанилиновой кожи.
Фото: Infiniti
В отличие от большинства новинок, QX55 лишен цифровой приборки и модного «парящего» экрана-планшета: модели положены только аналоговые тахометр и спидометр с небольшим дисплеем посередине и два экрана размерностью восемь и семь дюймов, встроенные в переднюю панель. Мультимедийка Infiniti InTouch умеет распознавать голосовые команды и работает с Apple CarPlay и Android Auto. В «топе» имеется проекционный дисплей, аудиосистема Bose с 16 динамиками и трехзонный климат-контроль с фильтром мелкодисперсных частиц.
Infiniti
По габаритам QX55 заметно меньше предшественника, чуть уступает BMW X4, но превосходит Mercedes-Benz GLC Coupe. Длина Infiniti составляет 4732 миллиметра, ширина — 1902 миллиметра, а высота — 1622 миллиметра. При этом по расстоянию между осями новинка выигрывает у более крупного соотечественника Lexus RX: 2799 миллиметров против 2790. Дорожный просвет достигает 219 миллиметров — на 15 миллиметров больше, чем у баварского конкурента. Угол въезда равен 17,4 градуса, съезда — 23,6 градуса.
Интерьер нового Infiniti QX60 раскрыли до премьеры
Infiniti
Форм-фактор кросс-купе не помешал японцам сделать багажник впечатляюще большим. С поднятыми задними спинками в нем уместится 761,7 литра груза (против 565 литров у QX50), а со сложенными — 1531,9 литра (у QX50 — 1139 литров).
В отличие от FX, который делил архитектуру FM со спорткупе Nissan 370Z, купеобразная новинка построена на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя и представляет собой технического «близнеца» Infiniti QX50. В передней подвеске применены стойки McPherson, сзади — независимая многорычажная схема. Привод — полный Intelligent All-Wheel Drive с муфтой подключения задней оси.
Фото: Infiniti
От QX50 кросс-купе досталась и связка двухлитровой «турбочетверки» VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия мощностью 272 лошадиные силы (380 Нм крутящего момента) и вариатора CVT. До России мотор традиционно доберется дефорсированным до «налоговых» 249 сил. Доступна система Drive Mode Selector с тремя стандартными режимами езды — Standard, Eco и Sport — и возможностью сохранения индивидуальных настроек.
В набор помощников водителя нового Infiniti входят круиз-контроль, камера заднего вида или система кругового обзора, иммобилайзер, системы стабилизации и экстренного торможения (умеет распознавать пешеходов), а также функции контроля «слепых» зон и автоматический дальний свет. В «топе» оснащение дополнено системой ProPilot Assist, которая может брать контроль над рулем, чтобы предотвратить выход из полосы, держать дистанцию или избежать столкновения при перестроении из «слепой» зоны.
Цены Infiniti пока не озвучила — они появятся ближе к старту продаж. Также японская марка отдельно расскажет о комплектациях и оборудовании для российского рынка, которые могут отличаться от версии для США.