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Новости
Серийный спорткар Nissan получит мотор от купе Infiniti
Купе Nissan Z Proto удалось запечатлеть с поднятым капотом
Новости
Nissan может выпустить спортивный кроссовер
Новости
Nissan может отказаться от моделей GT-R и 370Z
Новости
Nissan построит новый спорткар на базе Infiniti Q60
17 января 2020, 13:44
Преемник Nissan 370Z получит ретро-дизайн и 400-сильный мотор
Также возможно появление «заряженной» 500-сильной версии
Видео: полвека истории культовых Nissan Skyline GT-R и Z за две минуты
Японский производитель опубликовал два ностальгических ролика в честь 50-летия моделей
28 ноября 2019, 14:49
Новости
Анастасия Мельник
26 октября 2019, 16:00
Nissan заинтриговал новостями про новые спорткары
Вероятно, речь идёт о купе GT-R и 370Z новых поколений
10 августа 2019, 18:00
Посмотрите, как выглядели бы Nissan GT-R и 370Z в кузове Shooting Brake
Ещё никому не помешала трансформация в шутинг-брейк
30 октября 2018, 15:43
Nissan 370Z сменил атмосферник на битурбо «шестерку» с «механикой»
Компания выпустит набор для самостоятельной переделки машины в трековый спорткар
7 сентября 2018, 15:37
Nissan подтвердил работу над преемником 370Z
Над дизайном спорткара работает создатель нового фирменного стиля Infiniti
5 февраля 2018, 11:05
Nissan построил гусеничный родстер
Nissan 370Z перевели на гусеницы и лыжи
2 февраля 2018, 10:54
Nissan придумает спорткар для езды по склонам
Японцы рассказали о прототипе 370Zki
29 января 2018, 16:46
Nissan подтвердил выпуск преемника спорткупе 370Z
Машина сохранит концепцию легкого и доступного спорткара
Nissan слегка улучшил спорткупе 370Z
Компания немного изменила дизайн и оснащение модели
30 августа 2017, 15:15
Новости
Ефим Репин
5 апреля 2017, 18:38
Nissan напомнил о 50-летии Z-спорткаров особым купе
Спецверсию модели 370Z покажут на моторшоу в Нью-Йорке
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