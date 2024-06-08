Видео: новое лицо и сердце самого быстрого Lamborghini Urus SE

Urus SE — гибридный рестайлингВидео: новое лицо и сердце самого быстрого Lamborghini Urus SE
Под капотом SE 800-сильная гибридная система — мощнее Уруса в истории пока не было. В восьмиступенчатый автомат здесь встроен 192-сильный электромотор, который помогает 620-сильному дефорсированному двигателю внутреннего сгорания. В сумме набегает более 800 л.с. и 950 ньютонов момента. Как результат рекордная в истории модели максимальная скорость 312 км/ч. Есть в гибридной системе и 25-киловаттная батарея, которая позволяет проехать 60 километров в полной тишине на чистом электричестве. Правда за это пришлось заплатить 190 килограммами лишнего веса, да и разгон до 100 км/ч у версии SE занимает 3,4 с — на одну десятую медленнее Lamborghini Urus Performante.
Но как всё это выглядит вживую и спасет такое обновление семилетний суперкроссовер? Сразу скажем: ощущения смешанные! Подробности в новом видео.
Впрочем, еще есть люди, для которых Lamborghini Urus — это фастфуд из запчастей от Audi, а настоящая Ламба — это классический 12-цилиндровый Diablo без системы стабилизации. Но каково обладать таким монстром в России? В этом видео как раз всё, что нужно знать о легендарном суперкаре как о покупке, инвестиции и... автомобиле для передвижения по городу!
А здесь можно почитать про нерожденные Lamborghini — эти машины могли изменить историю итальянской марки, но так и не получили свой шанс. За всю 60-летнюю историю итальянская компания никогда не выпускала больше трех моделей одновременно (обычно меньше), но бывали времена, когда на горизонте появлялись потрясающие проекты и им оставалось всего полшага до серийного производства. Но увы и ах!