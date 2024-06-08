Видео: новое лицо и сердце самого быстрого Lamborghini Urus SE

Под капотом SE 800-сильная гибридная система — мощнее Уруса в истории пока не было. В восьмиступенчатый автомат здесь встроен 192-сильный электромотор, который помогает 620-сильному дефорсированному двигателю внутреннего сгорания. В сумме набегает более 800 л.с. и 950 ньютонов момента. Как результат рекордная в истории модели максимальная скорость 312 км/ч. Есть в гибридной системе и 25-киловаттная батарея, которая позволяет проехать 60 километров в полной тишине на чистом электричестве. Правда за это пришлось заплатить 190 килограммами лишнего веса, да и разгон до 100 км/ч у версии SE занимает 3,4 с — на одну десятую медленнее Lamborghini Urus Performante.

Но как всё это выглядит вживую и спасет такое обновление семилетний суперкроссовер? Сразу скажем: ощущения смешанные! Подробности в новом видео.