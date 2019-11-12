С молотка ушла странная коллекция из 135 автомобилей

Все они были изъяты при неопределенных условиях из ангаров, подлежащих перепланировке. И ни на одну из машин не было ни документов, ни гарантии. Неназванный коллекционер собрал самые разнообразные модели. Например, шестиколесный Range Rover с удлиненной кабиной, который также называют Carmichael Commando, по меньшей мере 10 экземпляров MG MGB GT, четыре BMW 635 CSis, несколько странных кит-каров, три Humber Super Snipes, а также Jensen Interceptor III, Toyota Celica GT-Four, реплику Ford Escort RS Cosworth. Alfa Romeo GTV и четыре мопеда Vesta.
Это далеко не первый раз, когда на аукцион выставляют столь обширную коллекцию. Например, в сентябре продали 25 эксклюзивных суперкаров, конфискованных у вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодорина Нгемы Обианга. А в августе новых владельцев искали 30 редчайших автомобилей Porsche.
Кроме того, летом этого года в Техасе обнаружили огромную стоянку, на которой хранится коллекция классических маслкаров, среди которых был замечен Pontiac GTO Judge с пробегом всего 3,8 километра. А не так давно на продажу выставили автомобили и мотоциклы звезды «Форсажа», актера Пола Уокера.