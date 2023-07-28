Спорткар 911 станет последней моделью Porsche c чистым ДВС

К розетке последовательно подключат компактный внедорожник Macan, спортивный 718, а затем Cayenne, занимающий первое место по популярности. Исключением в этой цепочке станет 911: вероятно, на него и придется 20 оставшихся процентов продаж. В 2022 году его доля в общей массе реализованных Porsche составила 13 процентов.

Судя по всему, двигатель 911 останется в строю за счет перевода на синтетическое топливо, которое изготавливается из возобновляемых источников и потому может считаться углеродно-нейтральным. Его использование Porsche продвигает не первый год как способ сохранить жизнь привычным силовым установкам, инвестируя десятки миллионов долларов.