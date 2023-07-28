Спорткар 911 станет последней моделью Porsche c чистым ДВС

Спорткар 911 станет последней моделью Porsche c чистым ДВСНо ездить он, по всей вероятности, будет уже не на бензине
Компания Porsche не будет переводить 911 на электротягу. Немецкая марка, как и многие другие, будет постепенно «озеленять» свой модельный ряд: к 2030 году 80 процентов ее продаж должны приходиться на электрифицированные автомобили. Однако 911 это не грозит, сказал Reuters руководитель одного из подразделений компании Карл Думс. Культовый спорткар будет сохранять ДВС как можно дольше, отметил он, и осуществить это можно будет за счет его перевода на синтетическое топливо.
К розетке последовательно подключат компактный внедорожник Macan, спортивный 718, а затем Cayenne, занимающий первое место по популярности. Исключением в этой цепочке станет 911: вероятно, на него и придется 20 оставшихся процентов продаж. В 2022 году его доля в общей массе реализованных Porsche составила 13 процентов.
Судя по всему, двигатель 911 останется в строю за счет перевода на синтетическое топливо, которое изготавливается из возобновляемых источников и потому может считаться углеродно-нейтральным. Его использование Porsche продвигает не первый год как способ сохранить жизнь привычным силовым установкам, инвестируя десятки миллионов долларов.
В конце прошлого года немцы открыли завод по его производству в Чили. Пока его будут использовать в гоночных автомобилях и в центрах Porsche Experience, но в будущем на синтетику переведут и серийные спорткары.
Помимо Porsche, интерес к такому топливу проявляют и другие производители — BMW, Aston Martin и McLaren. Однако стать массовым оно сможет не менее чем через 10 лет, считают эксперты. Таким образом, производители топлива могут успеть к запрету 2035 года на машины с ДВС, в который, вероятнее всего, внесут исключение для экологичной синтетики.