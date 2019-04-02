Городской беспилотник Audi: первые изображения

О AI:me практически ничего не известно, кроме того, что он способен самостоятельно передвигаться и оснащен электрической силовой установкой. Дизайн беспилотника на 10-15 лет опередил стилистику нынешних серийных моделей, и по нему можно увидеть, как она будет эволюционировать в ближайшее годы. Интерьер — ещё одна попытка заглянуть в будущее, где системы автономного управления четвертного уровня стали нормой.
Первым серийным электрическим Audi стал кроссовер e-tron, продажи которого в Европе начались в этом году. Следом за ним компания выведет на рынок e-tron Sportback, китайский Q2L e-tron и купе e-tron GT.
Пятой полностью электрической Audi вседорожник Q4 e-tron. Его мы увидим уже в конце 2020 года.