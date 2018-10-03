Производителя внедорожников Hummer выставили на продажу

Марка Hummer, под которой вплоть до 2010 года выпускались гражданские версии армейских внедорожников, с 1999 года принадлежит General Motors. При этом за производство автомобилей по-прежнему отвечала AM General, а GM сосредоточилась на маркетинге и дистрибуции. В 2009 году Hummer попытались продать китайской Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Company за 150 миллионов долларов. Сделка не состоялась, и 7 апреля 2010 года бренд прекратил существование.