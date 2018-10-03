Производителя внедорожников Hummer выставили на продажу

По данным издания Reuters, потенциальными покупателями AM General могут стать компании, также специализирующие на продукции военного назначения. Среди них: General Dynamics, Oshkosh Corp и BAE Systems. Кроме того, из другого источника известно, что активами AM General интересуются альянс FCA и концерн General Motors.
Несмотря на прекращение производства гражданских внедорожников, AM General по-прежнему работает с армией США. В сентябре компания заключила контракт на сумму 51,3 миллиона долларов, согласно которому проведет модернизацию командных и многоцелевых тактических внедорожников M1152 и M1165. Ранее фирма согласилась поставить 2800 медицинских машин M997A3 на общую сумму 800 миллионов долларов.
Марка Hummer, под которой вплоть до 2010 года выпускались гражданские версии армейских внедорожников, с 1999 года принадлежит General Motors. При этом за производство автомобилей по-прежнему отвечала AM General, а GM сосредоточилась на маркетинге и дистрибуции. В 2009 году Hummer попытались продать китайской Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Company за 150 миллионов долларов. Сделка не состоялась, и 7 апреля 2010 года бренд прекратил существование.