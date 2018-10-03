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16:27

Производителя внедорожников Hummer выставили на продажу

Сумма сделки оценивается в более чем два миллиарда долларов

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Компания AM General, известная как производитель военных внедорожников Humvee и их гражданских аналогов Hummer, выставлена на продажу. Сумма сделки, которую будет курировать финансовая группа Macquarie, составляет более двух миллиардов долларов.

По данным издания Reuters, потенциальными покупателями AM General могут стать компании, также специализирующие на продукции военного назначения. Среди них: General Dynamics, Oshkosh Corp и BAE Systems. Кроме того, из другого источника известно, что активами AM General интересуются альянс FCA и концерн General Motors.

Армейский внедорожник M1167, оснащенный тяжелым противотанковым ракетным комплексом ТОW.

Несмотря на прекращение производства гражданских внедорожников, AM General по-прежнему работает с армией США. В сентябре компания заключила контракт на сумму 51,3 миллиона долларов, согласно которому проведет модернизацию командных и многоцелевых тактических внедорожников M1152 и M1165. Ранее фирма согласилась поставить 2800 медицинских машин M997A3 на общую сумму 800 миллионов долларов.

Hummer H2 выпускался на калининградском «Автоторе» с 2006 по 2009 год.

Марка Hummer, под которой вплоть до 2010 года выпускались гражданские версии армейских внедорожников, с 1999 года принадлежит General Motors. При этом за производство автомобилей по-прежнему отвечала AM General, а GM сосредоточилась на маркетинге и дистрибуции. В 2009 году Hummer попытались продать китайской Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Company за 150 миллионов долларов. Сделка не состоялась, и 7 апреля 2010 года бренд прекратил существование.

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