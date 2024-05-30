Как будут обслуживать электрокары Atom: подробности

Что касается последующего технического обслуживания, то ТО-4 не будет отличаться от второго, а в ходе ТО-5 заменят жидкость терморегуляции батареи. Самые масштабные работы будут проводиться на десятом визите в сервисный центр: предстоит замена тормозной жидкости, антифриза системы терморегуляции, масла в редукторе и фильтра вентиляции салона.

Разработчики Atom утверждают, что работы будут стоить дешевле, чем-ТО автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.