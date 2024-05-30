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Новости
Опубликовано 30 мая 2024, 15:29
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Как будут обслуживать электрокары Atom: подробности

Атомы будут дешевле в обслуживании, чем автомобили с ДВС
Раскрыт регламент техобслуживания российского электрокара Atom. Как сообщили Motor.ru в пресс-службе марки, обслуживать отечественные электромобили нужно будет раз в год либо каждые 15 тысяч километров пробега. В рамках первого ТО заменят салонный фильтр, на втором — тормозную жидкость и масло в редукторе, а на третьем рекомендуется поменять аккумулятор модуля системы экстренного реагирования при аварии ЭРА- ГЛОНАСС — эти работы проводятся по желанию автовладельца и за дополнительную плату.
Как будут обслуживать электрокары Atom: подробности
© Atom
Лиза Будрина

Что касается последующего технического обслуживания, то ТО-4 не будет отличаться от второго, а в ходе ТО-5 заменят жидкость терморегуляции батареи. Самые масштабные работы будут проводиться на десятом визите в сервисный центр: предстоит замена тормозной жидкости, антифриза системы терморегуляции, масла в редукторе и фильтра вентиляции салона.

Разработчики Atom утверждают, что работы будут стоить дешевле, чем-ТО автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

© Atom

Atom оснащен одним электромотором, установленным на задней оси, и батареей емкостью 77 киловатт-часов, на одном заряде которой он проезжает до 500 километров. Приводятся и динамические характеристики: с места до 100 километров в час электрокар разгоняется примерно за семь секунд.

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Между тем финальный дизайн электрического хэтчбека утвержден и раскрыта предварительная цена. Ожидается, что стоить новинка российского автопрома будет чуть дороже Haval Dargo и Geely Coolray — от 2,5 до 3,5 миллиона рублей. В прошлом году стартап Atom временно открыл прием заказов — для того, чтобы оформить заявку, нужно было внести возвратный депозит в размере семи тысяч рублей. За два месяца удалось собрать 36 тысяч заявок, и на этом бронирование машин из первой партии, которая будет собрана на заводе «Москвич» в 2025 году, завершилось.

Помимо обычного хэтчбека будет и версия для такси, которая отличается отсутствием переднего пассажирского сиденья. Ее впервые показали в прошлом году на форуме такси в Сочи.

Источник:Атом
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Атом
#Новинки
#Электрокары
#Россия