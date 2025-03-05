Электрокар Атом получит отечественные стекла с поддержкой проекционного дисплея

Электрокар Атом получит отечественные стекла с поддержкой проекционного дисплеяВетровое и заднее стекла оснащены обогревом
Атом получит широкоформатный AR-HUD с соотношением сторон 13:6. На лобовом стекле с клиновидной ПВБ-пленкой будут отображаться данные скорости, навигации, а также интерфейсы приложений и уведомления. Экран имитируется в плоскости диагональю более трех метров, а воспринимается расположенным на расстоянии около 12 метров. На внутренней стороне стекла расположат камеры, которые обеспечат работу помощников из комплекса ADAS.
Также у лобового стекла будет электрообогрев (в том числе зоны дворников). За него отвечают тонкие нити накаливания, расположенные на ПВБ-пленке, а в зоне ADAS — серебросодержащая паста. Она наносится с помощью шелкотрафаретной печати в виде нитей шириной полмиллиметра.
Заднее и боковые стекла однослойные, но благодаря закалке при ударе разрушаются на мелкие фрагменты без острых граней. Для заднего стекла тоже заявлен электрообогрев. Светопропускная способность всех окон — 70 процентов, а за доплату можно тонировать задние боковые стекла и дверь багажника, снизив светопропускаемость до 26 процентов.
Атом уже начали тестировать на дорогах общего пользования. Предсерийные машины без какой-либо маскировки месяц назад сняли на видео в Москве. Ожидается, что в таком виде Атом и пойдет в производство. Выпускать его будет столичный завод «Москвич», а старт продажам должны дать до конца 2025 года.