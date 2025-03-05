Электрокар Атом получит отечественные стекла с поддержкой проекционного дисплея

Ветровое и заднее стекла оснащены обогревом

На электрокар Атом установят стекла отечественного производства. Их для Атома изготовит АО «Борский стекольный завод». Ветровое стекло электрохэтчбека будет многослойным и адаптированным под AR-HUD — проекционный дисплей дополненной реальности. Остальные стекла будут однослойными, но закаленными: то есть, будут в несколько раз прочнее обычного стекла, заверяют в пресс-службе стартапа «Кама», работающего над Атомом. В продажу электрокар должен поступить до конца этого года.