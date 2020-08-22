Минпромторг во второй раз перенес сроки производства внедорожника Aurus

Внешность и технические характеристики внедорожника Aurus Komendant не являются секретом: фотографии экстерьера рассекречены через базу Роспатента, а отличий по шасси и линейке силовых агрегатов с седаном Senat не будет ради удешевления производства.

В августе 2018-го Минпромторг планировал начать серийное производство внедорожника Aurus в начале 2020 года; год спустя премьеру решили приурочить к Московскому международному автосалону-2020, а конвейерную сборку начать в 2021-м. Поскольку Московский международный автосалон был отменён из-за коронавируса, дебют «Коменданта» перенесли ещё на 13-15 месяцев.